Instagram kullanmayı seviyor ancak farklı bir arayüz istiyorsanız Aero Instagram ya da diğer adıyla AeroInsta tam olarak aradığınız uygulama olabilir. Bu üçüncü taraf mobil uygulama sayesinde daha önce görmediğiniz bir Instagram deneyimi yaşayabilirsiniz. Gelin Aero Instagram nedir, güvenli mi yakından bakalım.

Günümüz dünyası artık bir sosyal medya dünyası. Sosyal medya denilince akla gelen ilk platform elbette Instagram. Dünya çapında iki milyara yakın aktif kullanıcıya sahip olan Instagram, mobil uygulaması üzerinde pek çok güncelleme yapıyor ancak o kadar kullanıcıyı memnun etmek kolay değil. Bu noktada devreye Aero Instagram ya da diğer adıyla AeroInsta gibi farklı uygulamalar giriyor.

Aero Instagram ya da AeroInsta olarak anılan üçüncü taraf mobil uygulamanın Instagram ile alakası yok. Bu nedenle güvenlik konusu tartışmalı. Ancak güvenliği pek önemsemiyor ve farklı bir arayüz ile yeni bir Instagram deneyimi yaşamak istiyorsanız AeroInsta aradığınız uygulama olabilir. AeroInsta, Aero Instagram nedir, hangi özellikleri ile öne çıkıyor ve en önemlisi güvenli mi gelin yakından bakalım.

Aero Instagram (AeroInsta) nedir?

Bir Türk yazılımcı olan Hazar Bozkurt tarafından geliştirilen AeroInsta ya da kullanıcılar arasında bilinen adıyla Aero Instagram; resmi Instagram mobil uygulamasının sunmadığı pek çok farklı özelliği sunan bir üçüncü taraf mobil uygulamadır.

Aero Instagram, resmi bir mobil uygulama değil. Bu nedenle, geliştiricisi tarafından güvenliği konusunda endişe etmememiz söylense bile güvenlik konusunda tüm kullanıcılar şüpheli. Uygulamayı indirdikten sonra Instagram hesap bilgilerinizle giriş yapıyor ve tıpkı normal Instagram mobil uygulaması gibi kullanmaya başlıyorsunuz.

Aero Instagram ne işe yarıyor?

Resmi Instagram mobil uygulaması, neredeyse tüm cihazlarda aynı olan bir arayüz sunar. Uygulamanın sunduğu özellikler sınırlıdır ve pek çok kullanıcı için bu sınırlar epey can sıkıcıdır. Bu noktada devreye Aero Instagram gibi üçüncü taraf mobil uygulamalar giriyor ve kullanıcılara farklı bir Instagram deneyimi sunuyor.

Aero Instagram ile kullanıcılar, resmi uygulamada olmayan pek çok farklı özelliğe sahip oluyorlar. Yani bu uygulama, kullanıcılara Instagram’ın sunduğundan çok daha farklı bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Resmi mobil uygulamalardan sıkılan pek çok kullanıcı için Aero Instagram benzeri üçüncü taraf mobil uygulamalar geliştiriliyor.

Aero Instagram özellikleri neler?

AeroInsta, Reklamsız Instagram deneyimi sunuyor.

Daha önce beğenmiş olduğunuz gönderileri anasayfada görmüyorsunuz.

Karşınıza çıkan gönderi, hikaye, reels, IGTV gibi tüm içerikleri tek dokunuşla indirebiliyorsunuz.

Hikayesine baktığınız kullanıcılar, hikayesine baktığınızı görmez.

Yazıyor… uyarısı görünmez.

Okundu bildirimi gitmez.

Bir kullanıcının sizi takip edip etmediğini profiline bakarak görebilirsiniz.

Instagram’ın hakkınızda bilgi toplamasını engeller.

Hikayeleri ve gönderileri sesli başlatıp başlatmamayı seçebilirsiniz.

Aero Instagram mobil uygulamasının kullanıcılarına sunduğu öne çıkan özellikler bu şekilde. Tüm bunların yanı sıra uygulama üzerinden farklı temalara ulaşmanız da mümkün. Aero Instagram ücretsizdir.

Aero Instagram tarafından kullanıcılara sunulan özelliklere baktığımız zaman bunların hiçbirinin resmi Instagram mobil uygulamasında olmadığını görüyoruz. Zaten kullanıcıları bu tür üçüncü taraf mobil uygulamalara çeken de bu. AeroInsta internet sitesine göre şu anda iki milyona yakın kişi tarafından bu uygulama kullanılıyor.

Aero Instagram nasıl çalışıyor?

Aero Instagram, kullanıcılarına iki farklı paket sunuyor. İlk paket üzerinden kurulum istiyorsanız mobil cihazınızdaki Instagram mobil uygulamasını kaldırmanız gerekiyor. İkinci paket üzerinden kurulum istiyorsanız mobil cihazınızdaki Instagram mobil uygulamasını kaldırmanıza gerek yok.

Son versiyonu Aero Insta V18.0.3 olarak adlandırılan bu paketlerin ilki, uzun zamandır kullanımda. İkinci paketin ise henüz test aşamasında olduğu söyleniyor. Uygulamayı APK olarak indirdikten ve kurulumu tamamladıktan sonra Instagram hesabınızla giriş yaparak kullanmaya başlayabilirsiniz. Kullanım alışkanlıklarınıza göre bazı erişim izinleri vermeniz gerekebilir.

Peki Aero Instagram güvenli mi?

AeroInsta ya da diğer adıyla Aero Instagram için kesin olarak güvenli ya da güvenli değil demek doğru olmayacaktır. Instagram hesabınıza ait tüm bilgilere erişebiliyor. İzin verirseniz fotoğraflarınıza, kişilerinize, kameranıza ve mikrofonunuza da erişebiliyor. Yani bu uygulamayı kullanırken her şeyinizi paylaşabilirsiniz.

Kendi internet sitesinde Aero Instagram uygulamasının hesabınıza zarar vermediği ve verilerinizi saklamadığı söyleniyor. Görünüşe göre direkt olarak hakkında bir şikayet de yok. Ancak Meta, eski adıyla Facebook gibi koca bir şirketin bile neler çevirdiğini düşündüğümüz zaman bu tür üçüncü taraf mobil uygulamaların ne kadar güvenilir olduğundan emin olamayız.

Aero Instagram uygulaması ile ilgili forumlarda pek çok tartışma var. Hiçbir kullanıcı direkt olarak uygulama nedeniyle mağdur olduğunu söylemiyor. Ancak dediğimiz gibi verilerinize ulaşabiliyor. Elde ettiği verileri üçüncü kişilerle paylaşıp paylaşmamak tamamen geliştiricinin insafına kalmış bir durum. Tercih sizin.

Kullanıcılarına bambaşka bir Instagram deneyimi sunan AeroInsta ya da diğer adıyla Aero Instagram nedir, güvenli mi gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu üçüncü taraf uygulama hakkında bilmeniz gerekenlerden bahsettik. Aero Instagram hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.