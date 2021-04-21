Otomobillerde kullanılan binlerce parçanın uygunluğunu neredeyse gerçek zamanlı olarak takip etmek amacıyla geliştirilen blokzincir temelli bir çözüm olan XCEED, Renault tarafından duyuruldu.

Avrupa'nın ve Türkiye'nin en önemli otomobil üreticilerinden Renault, otomobil üretiminde kullanılan bileşenlerin tasarımdan üretime kadar uygunluğunu onaylamak için kullanılacak bir blokzincir çözümü olan XCEED'i duyurdu. Yeni Renault XCEED; IBM iş birliğinde Faurecia, Groupe Renault, Knauf Industries, Simoldes ve Coşkunöz iş birliğinde geliştirildi.

Resmi açıklamanın, Renault'nun Douai fabrikasında başarıyla gerçekleştirilen testin hemen ardından geldiğini ifade eden Fransız marka, söz konusu blokzincir çözümünün başta Renault'nun Bursa'daki fabrikası olmak üzere Fransa'daki Douai ve İspanya'daki Palencia'da bulunan Renault fabrikalarında kullanılacağını ifade etti. Daha da önemlisi Renault, söz konusu çözümün boyutu ne olursan olsun otomobil sektörünün tedarik zincirindeki küresel üreticilerin ve bileşen tedarikçilerinin kullanımına açık olduğunu belirtti.

XCEED'in otomobil üretimi ile ilgili düzenlemelerin gittikçe daha katı hale geldiği bir dönemde verimliliği artırmaya odaklandığını ifade eden Renault, XCEED'in amacının Avrupa otomotiv endüstrisinin tüm ekosistemi için düzenleme ve müşteri talebini karşılayacak uyumluluk ve uygunluk platformu sağlamak, aynı zamanda da Avrupa'nın endüstriyel rekabet gücünü ve teknolojik egemenliğini güçlendirmek olduğunu belirtiyor.

Renault, XCEED'in uyumluluk bilgilerini paylaşırken üretici ile parça tedarikçileri arasında tüm tedarik zinciri boyunca güvenli bir ağ oluşturmak için blokzincirinden faydalandığını belirtirken; XCEED'in şirketlerin gizliliğine, fikri mülkiyetine ve verilerine saygı gösterip daha iyi uyum ve daha yüksek verimliliğe ulaşmaya yardımcı olacağını dile getirdi.

Otomotiv ekosisteminde benzersiz ve dağıtılmış bir platforma sahip olmanın endüstrideki karmaşık veri trafiğinde yasal düzenlemelerin getirdiği gereksinimleri sağlamanın iyi bir yolu olduğunu söyleyen Renault, platformun kurucu ortaklar tarafından yürütülse de yeni katılımcıları ağırlamak için açık bir yönetime sahip olduğunu belirtti.

Açık kaynaklı bir blokzincir protokolü olan Hyperledger Fabric'in temelleri üzerine inşa edilen XCEED, bilişim devi IMB ile ortak geliştirilmiş durumda. Platform, her üyenin opsiyonel olarak bulut üzerinden çalışmasını mümkün kılmak için başta IBM Cloud olmak üzere karma bulut mimarisine destek sunmayı hedefliyor.