Renault, B-SUV segmentindeki yeni otomobili Kardian'ı tanıttı. Modern bir görünüme sahip olan otomobil, kabin bölümünde ise oldukça sade. Renault Kardian'ın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Türkiye'de çok tercih edilen otomobil markalarının başında gelen Renault, düzenlediği bir etkinlikte "Kardian" ismini verdiği yeni SUV modelini tanıttı. B-SUV segmentindeki otomobil, modern tasarımı ve sahip olduğu yeni nesil teknolojilerle dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Renault Kardian, markanın yeni tasarım dilini benimseyen modellerin en yenisi. Bu bağlamda; araçta Renault'un yeni logosu bulunuyor. Bu yeni logoyu içine alan panjur, oldukça ince tasarlanmış LED farlarla bütünleşmiş durumda. Gövde çizgileri, çok renkli yapı ve 17 inç jantlar da bu araca fazlasıyla yakışmış durumda.

Karşınızda Renault Kardian

Renault'un B-SUV segmentindeki otomobili, arka kısımda da yeni nesil tasarım dilini benimsiyor. Bu bağlamda; Clio ve Austral'da karşımıza çıkan arka aydınlatma tasarımı, Kardian'da da bizleri karşılıyor.

Renault Kardian'ın iç kısmına baktığımızda ise dışarıdaki kadar gösterişli olmayan bir yaşam alanı ile karşılaşıyoruz. Şirket, gösterge ekranını tam dijital tercih etti. Ancak orta konsoldaki bilgi-eğlence ekranı, yeni nesil bir otomobil için pek de yeterli görünmüyor. Oldukça küçük bir vites topuzuna ev sahipliği yapan otomobil, eski tip klima kontrol ünitesi ile de can sıkacak gibi görünüyor.

Renault, Kardian'ın bir dizi yeni nesil özellikle donatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre bu otomobilde ambiyans aydınlatma ve farklı özellikler sunan sürüş modlarına ek olarak, aralarında kör nokta uyarı sistemi ve çok yönlü görüş kamerası gibi özelliklerin de bulunduğu 13 aktif sürücü destek sistemi bulunuyor.

Kaput altına indiğimizde ise ülkemizdeki tüketicileri memnun edecek bir motor seçeneği görüyoruz. Renault Kardian, düşük vergi dilimine giren bir otomobil olacak. Renault'un açıklamasına göre araçta sunulacak tek seçenek, 1.0 litrelik turboşarjlı motor. 125 hp güç, 220 Nm tork değerine sahip olan bu motor, EDC otomatik şanzıman ile eşleştirildi.

Renault, Kardian için net bir çıkış takvimi ve fiyat açıklaması yapmadı. Aracın Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği de tam olarak bilinmiyor.