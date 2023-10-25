Toyota, "FT-3e" ismini verdiği yeni crossover modelini tanıttı. Henüz konsept aşamada olan otomobil, tasarımıyla da açıklanan özellikleriyle de mest ediyor. Toyota FT-3e'nin seri üretime geçip geçmeyeceği bilinmiyor.

Japon otomotiv devi Toyota, Japan Mobility Show etkinliklerinde resmen çıkartma yaptı. Daha birkaç gün önce konsept pick-up modeli EPU'yu tanıtan şirket, geçtiğimiz saatlerde de FT-Se olarak isimlendirdiği elektrikli spor otomobilini tanıttı. Şirket şimdi, yeni nesil konsept otomobillerine bir yenisini daha ekledi.

Toyota, bu kez de FT-3e olarak isimlendirdiği elektrikli otomobilini tanıttı. Konsept otomobil, en çok da crossover tutkunlarını mest edecek gibi görünüyor. Zira Toyota FT-3e, fazlasıyla şık bir tasarıma sahip. Gelin hep birlikte Toyota'nın yeni konsept otomobiline yakından bakalım.

Karşınızda Toyota FT-3e

Toyota'nın konsept aşamadaki crossover modeli, keskin hatlara sahip. Aracın ön kısmı, bir nebze de olsa Tesla Cybertruck'ı andırıyor. Bu kısımda incecik şerit LED aydınlatma barına eşlik eden destek aydınlatma bölümü bizleri karşılıyor. Gövdeye gömülü kapı kolları ile birleşen sert hatlar, araca baktıkça baktırıyor.

Toyota FT-3e'nin arka kısmına baktığımız zaman da keskin hatları görüyoruz. Ayrıca ön kısımda bulunan ışık barı, arka kısımda da varlığını gösteriyor. Aracın tavanındaki çıkıntılı spoyler, Toyota FT-3e'nin bilim kurgu filmleri için tasarlanmış olabileceğini düşündürüyor. Bu arada; aracın sol ve sağ kısımlarında batarya durumunu ve sıcaklık gibi verileri gösteren bir çift ekran bulunduğunu belirtmeden geçmeyelim.

Toyota'nın elektrikli crossover modeli, fütüristik bir yaşam alanına sahip. Aracın içine baktığımızda dikkatimizi çeken ilk husus, konsolun ekranlarla donatılmış olması. Bu bağlamda; direksiyonun sol ve sağ taraflarında, ortalama bir akıllı telefon boyutunda ekranlar var. Bunun hemen arkasında gösterge paneli bulunuyor. Üst konsolda yan ayna amacıyla kullanılan ekranlar da var. Bu ekranların ortasında ise araçla ilgili bilgiler veren, döşeme altına yerleşik ekranlar bizi karşılıyor. Orta konsoldaki dev bilgi-eğlence ekranını da atlamamak lazım.

Toyota, FT-3e için motor özellikleri açıklamadı. Ancak şirketin bazı ülkelerde uzun zamandır sattığı bZ4X'teki motor kurulumu, bu otomobilde de bulunabilir. Tabii bunun için resmî bir açıklama yapılması gerektiğini söyleyelim. Şu an için tahminden öte değil.

Toyota'nın Japan Mobility Show'da tanıttığı otomobillerde kullandığı "FT" takısı, dikkatinizi çekmiş olabilir. Bu takının anlamı, "Geleceğin Toyota'sı" anlamına gelen "Future Toyota". FT-3e, hiçbir zaman seri üretime geçmeyecek olsa bile tanıştığımız yeni modeller, şirketin gelecekte yapacağı çalışmaların açık bir göstergesi.

Japan Mobility Show'da tanıtılan diğer otomobiller: