Bir program içinde üretilen ham çizim, video ya da tasarım nesnesinin kullanılabilir hale gelmesi için render alınması gerekir. Render demek, ham materyalin işlenerek son haline gelmesini ifade eder ve çoğu zaman bu işlemi programın kendisi yapar. Gelin render nedir, nasıl alınır, hangi programlar kullanılır gibi merak edilen soruları tüm detaylarıyla yanıtlayalım.

Dijital tasarım ve kurgu işlemleri son yıllarda teknolojinin de gelişmesiyle epey kolay hale geldi. Elbette tasarımı yapan kişinin ustalığı da bu konuda son derece önemli ancak en azından teknik detaylar artık neredeyse kusursuz olarak yazılımlar tarafından gerçekleştiriliyor. Örneğin render işlemi ile ham haldeki çizim, video ya da bir tasarım nesnesi işlenerek son ve kullanılabilir haline getiriliyor.

Genel olarak render almak olarak adlandırılan bu işlem yapılmadığı zaman söz konusu çizim, video ya da tasarım nesnesi ham halde kalacaktır ve son halini almadığı için tam olarak kullanılabilir hale gelmeyecektir. Zaten render alınmamış ürünler çoğu zaman hala düzenleme gibi görülür ve üzerinde çalışmaya devam edilir. Gelin render nedir, nasıl alınır, hangi programlar kullanılır gibi merak edilen soruları tüm detaylarıyla yanıtlayalım.

Temelden başlayalım; render nedir?

En temel tanımıyla render; bilgisayarda oluşturulmuş, çizilmiş, yapılmış, geliştirilmiş bir çizimin, videonun ya da farklı bir tasarım nesnesinin işlenerek son halinin alınması ve kullanılabilir durumda oluşturulduğu programdan dışarı çıkarılması işlemidir. Yani bilgisayarda üretilmiş ham bir ürünün kullanılabilir hale gelmesini render işlemi sağlamaktadır.

Bir dijital tasarım alanındaki ışıkların, yansımaların, objelerın birbirleri ile girdikleri etkileşim neticesinde ortaya çıkan ışık grupları render işlemi sırasında hesaplanır. Render işlemini yapan yazılım tüm bu objeleri, nesneleri, ışıkları, efektleri ve diğer detayları hesaplayarak işe başlar. Gölge ve ışık hesaplaması üzerinden bu yayılımı en doğru hale getirerek geliştirilen tasarımın son halini ortaya çıkarır.

Render ne işe yarar?

Render işlemini boyanan bir nesnenin üzerine çekilen son vernik gibi düşünebilirsiniz. Bilgisayar ortamında sayısız nesne, efekt ve obje kullanılarak hazırlanan tasarımlar güzel olsa bile tam ve en kaliteli halinde değildir. Tüm bu tasarım ürünlerinin mutlaka son kez bir işlemden geçmesi ve birlikte yakaladıkları uyumun tam hale getirilmesi gerekir.

İşte render işlemi tam da bu noktada devreye giriyor. Karmaşık sayısız objenin, nesnenin ve efektin birbirleri arasındaki etkileşimi ve bu etkileşim sonucu oluşan gölgelerle ışıkları belirliyor. Bu belirleme işlemi sırasında ürün ham halini yavaş yavaş kaybederek ulaşması gereken kalite noktasına yaklaşıyor. Son bir dokunuşla programdan dışarı çıkarılan ürün kullanılabilir ve en iyi haline geliyor.

Render nasıl alınır?

Render alma işlemini render motoru adı verilen bir yazılım parçası yapar. Çoğu zaman render işlemi, tasarımı oluşturduğunuz programın kendisi tarafından yapılır. Ancak bazen bilgisayarın işlemcisinin gücü yetmediği zaman ek sistemler ve ek bilgisayarlar arasında render işlemi paylaştırılabilir.

Farklı render işlemleri grafik donanımları üzerinden yapılıyor olsa da temel olarak render işlemini CPU yani bilgisayarın işlemcisi yürütür. Bu nedenle tasarım aşamasında herhangi bir sorun yaratmayan bilgisayarınız render sırasında bir anda kendinden geçebilir. Bu nedenle render işlemi öncesi işlemcinizi güçlendirmek ya da değiştirmek isteyebilirsiniz.

Render alabileceğiniz programlar:

Camtasia

Photoshop

Adobe After Effect

3ds Max

Adobe Premiere Pro

Adobe Illustrator

SketchUp

Corona

Vray

Listelediğimiz bu programlar, kullanıcılarına dahili olarak render motoru sunan yazılımlardır. Elbette, hepsi bunlarla sınırlı değil. Örneğin Windows Movie Maker gibi oldukça temel bir video düzenleme hizmeti sunan uygulamanın bile render motoru vardır. Önemli olan, bilgisayarınızın işlemcisinin bu işlemi kaldırıp kaldıramayacağı ya da ne kadar sürede tamamlayacağıdır.

Render neden gerekli?

Hangi programı kullanarak tasarım yapıyor olursanız olun, orası dijital bir dünya. Yani yapılan o kadar efekt, ışık, düzenleme ve eklenen onca nesne, obje ve diğerleri gerçek dünyadan farklı şeyler. Render işlemi işte tüm bu yapaylığı gerçek dünya kalitesine çekmek için yapılıyor. Render işlemi sırasında ürünün kalitesi ne kadar yükselirse gerçek dünyadaki karşılığı da o kadar artıyor.

Dahili render motoru bulunan pek çok program bu işlemi sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriyor. Ancak kolay bir iş değil. Bu neden güçlü bir işlemciye sahip olmalısınız. Bazı kullanıcılar bu işlemi iki farklı bilgisayar üzerinden gerçekleştirerek daha hızlı tamamlanmasını hedefliyorlar. Fakat yine de gerçek dünya kalitesi dediğimiz noktaya gelmesi için yapılan işlem, bilgisayar için bir hayli yorucu.

Render teknikleri:

Render işlemleri ik temel teknik üzerinden uygulanır. Bunlar söz konusu tasarım ürünü üzerinde bulunan nesnelerin, objelerin ve diğer detayların birbirleri ile etkileşimi sonucu ortaya çıkan ışık ve gölgenin hesaplanmasında ve sonuçlandırılarak uygulanmasında kullanılan iki farklı tekniktir. İlki pre-rendering yani ön işleme, ikincisi ise gerçek zamanlı işlemedir.

Pre-rendering ön işleme yöntemi, render işleminin hızlı tamamlanmaması gereken durumlarda uygulanır. Çünkü görüntü hesaplamaları özel grafik donanımlarla değil, çok çekirdekli merkezi işlemi birimleri tarafından yapılır. Pre-rendering ön işleme yöntemi daha çok üst düzey bir gerçekçiliğin istendiği ve yüksek standartta bir çıktı alınmak istenen fotoğraf ve görsel efektlerde kullanılır.

Gerçek zamanlı işleme yönteminde her şeyden önce hız ön plandadır. Bu nedenle etkileşimli grafik sistemlerinde ve bilgisayar oyunlarında sıklıkla kullanılır. Özel grafik donanımlar ve mevcut bilgilerin önden derlenmesi ile birlikte etkileşimi yüksek gerçek zamanlı görüntü oluşturmak için gerçek zamanlı işlemi yöntemi öne çıktı.

Her iki render işlem yönteminde de kullanılan üç temel hesaplama tekniği vardır. Bunlar; scanline denilen tarama çizgisi, raytracing denilen ışın izleme ve radiosity denilen ışınsallık. Render işlemi sırasında hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, bu üç farklı hesaplama tekniği kullanılır. Bu tekniklerin her biri ışık, gölge ve nesneler arasındaki etkileşimi hesaplayarak ortaya en doğru sonucu çıkarmayı hedefler.

Çizim, video ve diğer tasarım ürünlerini programdan çıkararak kullanılabilir ve son haline getiren render nedir, ne işe yarar, nasıl alınır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve konu hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Çoğu zaman tasarım yaptığınız programların büyük bir bölümünde render motoru bulacaksınız. Önemli olan işlemci gücünüzün render işlemini yürütebilecek kadar güçlü olmasıdır. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.