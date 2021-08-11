Yılın başlarında alışılagelmiş kavisli gümüş iMac tasarımını bir kenara bırakan Apple, birbirinden farklı renk seçenekleriyle yeni 24 inç M1 iMac modellerini piyasaya sürmüştü. Şimdiyse sektörün güvenilir isimlerinden birinin verdiği bilgilere göre yeni MacBook Air da iMac ile aynı kaderi paylaşacak.

Bu yıl hem tasarım hem donanım anlamında yeni ürünlerle karşımıza çıkan Apple, son zamanlarda MagSafe gibi ürünlerin yanında casus yazılım suçlamalarıyla da gündemimizde kendine yer buluyor. Şimdiyse şirket, MacBook Air’ın tasarımından sıkılanları sevindirecek bir gelişmeyle karşımızda.

Bilgilere göre Apple, 2022’nin ortalarına doğru, iMac cihazlarında uyguladığı yeniliği MacBook Air cihazlarında da uygulayacak. Bu bağlamda yeni MacBook Air modellerinin, alışılmışın dışına çıkarak birbirinden farklı renk seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. Normalde Jon Prosser tarafından gerçekleşeceği söylenen bu gelişme, bir başka güvenilir isim olan Ming-Chi Kuo tarafından da desteklendi.

mini-LED ekran ve çoklu renk seçeneği:

Kuo’nun söylediklerine göre yeni nesil MacBook Air, son model 12,9 inç iPad Pro modelinde bulunan mini-LED ekrana sahip olacak ve bu yılın ilerleyen zamanlarında geleceği düşünülen 14 ve 16 inç boyutlarındaki MacBook Pro’larla aynı tasarım çizgisinde ilerleyecek. Bu bağlamda köşeli bir tasarımın bizleri bekleyeceğini söyleyebiliriz.

Buna ek olarak çoklu renk seçeneğinden de bahseden Kuo özellikle hangi renklerin geleceğini belirtmedi. Fakat kullanıcıların renk uyumunu sağlayabilmesi açısından yeni nesil MacBook Air’ın yeni iMac’lerle aynı renk seçeneklerine sahip olacağı düşünülüyor.

2022 yılının ortalarına doğru çıkış yapması beklenen MacBook Air’ın kullanıcılarıyla buluşmasının ardından halihazırda elde bulunan M1 işlemcili MacBook Air modellerine ne olacağı bilinmiyor. Bu noktada Apple’ın M1 işlemcili versiyonu giriş seviyesi bir model olarak elde tutacağı düşünülüyor. Tasarım konusu netleştikçe bunlar da açıklığa kavuşacaktır.