Resident Evil 2'nin Apple cihazlarında ne zaman yayımlanacağı açıklandı. Ücretsiz deneme sürümüyle sunulacak.

Capcom'un ünlü oyunu Resident Evil 2, Apple cihazları için ne zaman yayımlanacağı açıklandı. Apple mobil platformlarında yayımlanan dördüncü Resident Evil oyunu olacak.

Resident Evil 2, iPhone, iPad ve Mac kullanıcılarına 10 Aralık'ta ücretsiz deneme sürümüyle sunulacak. Oyun, oyuncuların denemeden sonra tam sürümü satın alabileceği şekilde düzenlenecek.

Resident Evil 2, 10 Aralık'ta tüm Apple cihazlarında erişilebilir olacak

Diğer Resident Evil oyunları değerlendirmeye alındığında, oyunun fiyatının 19,99 dolar ile 59,99 dolar arasında olması bekleniyor. Ayrıca oyun tüm Apple cihazlarıyla uyumlu olacak ve çapraz ilerleme (cross-progression) desteği sunarak kullanıcıların ilerlemelerini cihazlar arasında kesintisiz bir şekilde sürdürebilmelerini sağlayacak.

Resident Evil 2, iPhone 15 Pro veya iPhone 16 serisi modelleri ve M1 ya da daha yeni çipli iPad ve Mac'lerle uyumlu olacak. Oyun, tek bir satın alımla tüm uyumlu Apple cihazlarında kullanılabilecek. 10 Aralık'ta yayımlanacak olan iPhone uygulaması için ise kullanıcıların 22,1 GB depolama alanına ihtiyaç duyacağı belirtiliyor.