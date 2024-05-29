İki Yeni Resident Evil Remake'inin Geldiği İddia Edildi

Kulislerde dolaşan iddialara göre Capcom şu anda Resident Evil Zero ve Resident Evil: Code Veronica remakeleri üzerinde çalışıyor.

Capcom, bir süredir Resident Evil serisinin popüler oyunlarını yenileyerek oyuncuların karşısına çıkıyor Önde gelen oyun muhbiri Dusk Golem'e göre Capcom'un yeni remake yapımları Resident Evil Zero ve Resident Evil: Code Veronica olacak.

Sosyal medya platformu X'te paylaşımlar yapan Dusk Golem, genel olarak Resident Evil oyunlarının geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Dusk Golem yaptığı açıklamada ilk olarak bu yaz Resident Evil 9 için bir duyuru yapılacağı yönündeki iddiaları reddetti. Resident Evil 9'un duyurusu yaz sezonundan sonra gerçekleştirilecek.

Resident Evil 1 ile ilgili hiçbir çalışma yok

Dusk Golem'in diğer iddialarına göre Resident Evil 1: Remake söylentileri de gerçek değil ve oyunun herhangi bir versiyonu üzerinde bir çalışma bulunmuyor. Ayrıca Resident Evil 5 için de herhangi bir çalışma yapılıyor. Resident Evil 9 ise 2025/2026 dönemine kadar ertelenmiş gözüküyor.

Öte yandan muhbirin açıklamalarına göre Capcom, Resident Evil 4'ün başarısından sonra Resident Evil Zero ve Resident Evil Code Veronica üzerinde başlamış durumda. Kapalı kapılar arkasında çok fazla kişiyle konuştuğunu söyleyen Dusk Golem, bu haberi bir yıl kadar önce duyduğunu ifade etti.

Resident Evil 4 Remake'i ile birlikte büyük başarı yakalamıştı. Bu başarının ardından yeni Remake oyunlar gelmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Siz hangi Resident Evil oyunlarının yenilenmesini isterdiniz?