Resident Evil 2 Türkiye Nüfusunun 2 Katı Kadar Zombi Öldü

Yaklaşık 1 haftadır piyasaya çıktığından beri büyük bir sükse yapan Resident Evil 2: Remake için yeni istatistikler paylaşıldı.

CAPCOM, piyasaya sürdüğü Resident Evil 2: Remake'e gelen olumlu tepkilerden ve satış rakamlarından fazlasıyla mutlu. An itibarı ile Metacritic'de kullanıcılardan 9.2, eleştirmenlerden 9.1 not ortalaması tutturarak erişilmesi güç bir başarı elde eden oyuna dair istatistikler paylaşıldı.

Gelen sayılara göre şu ana dek dünya çapında 144 milyon 460 bin 379 zombi öldürüldü. Bu sayı sadece 5 gün içerisinde elde edildi ve gelecek ay gelecek olan Ghost Stories DLC'si ile birlikte bu rakamın kat kat artması bekleniyor.

Eğer siz de oyuna dair istatistikleri an be an takip etmek isterseniz CAPCOM'un resmi RE 2: Remake sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.