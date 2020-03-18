Resident Evil 3'ün Yeni Tanıtım Filmi Ortaya Çıktı

Capcom’un 3 Nisan’da satışa sunacağı Resident Evil 3’ün demosu yarın yayınlanacak. Ancak henüz demo yayınlanmadan, oyunun demo sonu tanıtım filmi yayınlandı. Denis Milher isimli bir kullanıcı, demo sonu tanıtım filmini YouTube’a yükledi.

Geçtiğimiz senenin ocak ayında çıkan Resident Evil 2’nin yeniden yapımı, hem hayranların hem de eleştirmenlerin beğenisini kazanmayı başarmıştı. Oyunun PlayStation 4 ve Xbox One sürümleri, Metacritic’in ‘must play’ (oynamalısınız) rozetini kazanmayı başarmıştı.

Belki de geliştirici stüdyo Capcom’un dahi beklentilerinin üstüne çıkmış olan Resident Evil 2’nin yeniden yapımı, stüdyonun yeni oyun için daha iştahlı bir şekilde kollarını sıvamasını sağladı.

Resident Evil 3 Demo tanıtım filmi

Capcom, bu hafta başında yaptığı açıklamada oyunun demosunun 19 Mart tarihinde yayınlanacağını duyurmuştu. Ancak beklenmedik bir sürpriz yaşandı ve demonun sonunda çıkacak olan, yukarıdan da izleyebileceğiniz tanırım filmi internet ortamına düştü.

YouTube’a Denis Milher isimli bir kullanıcı tarafından yüklenen videoda, yaklaşık bir dakikalık sinematik sahneleri görüyoruz. Demoyu oynamayı sabırsızlıkla bekleyenlerden ve oyunla ilgili sporiler’lardan kaçınmak isteyenlerden değilseniz videoyu izleyerek oyunla ilgili bazı düşünceleri kafanızda oturtabilirsiniz.

Resident Evil 3’ün yeniden yapımı 3 Nisan 2020’de oyuncuların beğenisine sunulacak. Eğer ki Resident Evil 2’yi halen oynamadıysanız, üçüncü oyun çıkmasına az bir süre kala indirip oynayabilirsiniz. Oyunun Steam’deki fiyatı 179 TL. Ayrıca yeni oyun da Steam üzerinden ön siparişe açık durumda. Resident Evil 3’ü, 259 TL’ye ön siparişten alabilirsiniz.

Peki, siz yeniden yapım Resident Evil 2’yi oynamış mıydınız? Yeni oyundan beklentileriniz neler? Yeni oyunla ilgili fikirlerinizi ve tanıtım filmiyle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.