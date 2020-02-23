Resident Evil 3'ten Yeni Ekran Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ocak 2019’da Resident Evil 2’nin yeniden yapımını yayınlayan Capcom, elde edilen başarı sonrası Resident Evil 3 için kolları sıvamıştı. Şirketin bir süredir geliştirdiği yeni oyundan bazı yeni ekran görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz senenin ocak ayında çıkan Resident Evil 2’nin yeniden yapımı, hem hayranlardan hem de eleştirmenlerden olumlu eleştiriler almıştı. Oyunun PlayStation 4 sürümü Metacritic’te eleştirmenlerden 91, oyunculardan 8,8 puan; PC sürümü 89 ve 9 puan; Xbox One sürümü ise 93 ve 8,5 puan almıştı.

Tabii bu kadar başarılı bir işin ardından ne gelir? Yeni oyunlar. Yeniden yapım Resident Evil 2’den oldukça olumlu geri dönüşler alan oyunun geliştirici stüdyosu Capcom, Resident Evil 3’ün yeniden yapımı için de kolları sıvamıştı. Bugün, Capcom’un geliştirmeye devam ettiği yeni oyundan iki yeni ekran görüntüsü ortaya çıktı.

Resident Evil 3, ortaya çıkan ekran görselleri

Hayranlar, Capcom’dan yeni açıklamalar beklerken Residence of Evil isimli bir Twitter kullanıcısı, yeni oyun içerisinden iki adet yeni ekran görüntüsü paylaştı. Ortaya çıkan iki ekran görüntüsünden birinde Jill’i Nemesis’e doğru silah tutarken omuz açısından görüyoruz. İkinci ekran görüntüsünde ise Jill’in omzundaki ufak yaralanmaları görebiliyoruz.

Ekran görüntülerinin alındığı alanın Racoon şehrinin sokakları olduğu görülebiliyor. Orijinal oyunla benzerlikler gösterse de yeniden yapımda bazı farklılıkların yer aldığını söyleyebiliriz. Zaten Capcom, yeni oyunda bazı değişiklikler yapacak ve orijinal oyunun birebir aynısını sunmayacaktır.

Resident Evil 2’nin yeniden yapımında hem orijinal oyuna bir saygı duruşunda bulunulmuş hem de oyun yeterli seviyede modernleştirilmişti. Resident Evil 3 için benzer beklentilerin yanı sıra Nemesis’nin yapay zekâsının elden geçirilmesi bekleniyor.

Resident Evil 3; PC, PS4 ve Xbox One konsolları için 3 Nisan’da satışa sunulacak. Peki, sizin Resident Evil 3’ten beklentileriniz neler? Fikirlerinizi ve beklentilerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.