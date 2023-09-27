Resident Evil 4'ün App Store listeleme sayfası güncellendi. Böylelikle oyunun fiyatı gün yüzüne çıkmış oldu. Mobil oyun tutkunları, bu oyun için küçük çaplı bir servet ödemek zorunda kalacaklar.

Video oyun dünyasının sevilen isimlerinden Capcom, bir süredir ikonik video oyunu serisi Resident Evil 4 ile gündemde. Zira şirket, bu oyunun iOS sürümü ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor ve iPhone sahipleri, yıl sonuna doğru bu oyunla tanışma imkânı yakalayacaklar. Gelen son haberler ise pek iç açıcı değil. Zira mobil oyun tutkunları, bir mobil oyun için küçük çaplı bir servet ödemek zorunda kalacaklar gibi görünüyor.

Resident Evil 4'ün iOS sürümü, aslında kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak. Ancak bu ücretsiz sürüm, bir demo versiyon gibi olacak. Oyunun tam sürümüne ulaşmak isteyenlerin, uygulama içi satın alım yöntemi ile ödeme yapması gerekecek. İşte bugün, mobil oyun tutkunlarının en çok merak ettiği o sorunun cevabı belli oldu. App Store'daki listeleme, Resident Evil 4'ün iOS sürümünün fiyatını ortaya çıkarttı.

Resident Evil 4'ün iOS sürümü, PC ve konsoldan pahalı olacak...

Mobil oyunlar için yapılacak ödemelere karşı nasıl bir görüş içerisinde olduğunuzu bilmiyoruz ancak App Store'daki fiyatlar akıl alır gibi değil. Zira iPhone'dan Resident Evil 4 oynamak isteyen bir oyunsever, PC ve konsol sürümden daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak.

Resident Evil 4 App Store fiyatları:

Paket Fiyat Resident Evil 4 (full sürüm) 1.249,99 TL Extra DLC Pack 359,00 TL Weapon Upgrade Ticket 1 179,00 TL Weapon Upgrade Ticket 2 (3 farklı opsiyon mevcut) 125,00 TL Weapon Upgrade Ticket 3 (4 farklı opsiyon mevcut) 54,99 TL

Resident Evil 4 diğer platformlardaki fiyatları şöyle:

Versiyon Fiyat Steam (Standard Edition) 887,29 TL Steam (Deluxe Edition) 1.070,50 TL PlayStation Store (Standard Edition) 911,43 TL PlayStation Store (Deluxe Edition) 1.177,38 TL Xbox Mağaza (Standard Edition) 848,99 TL Xbox Mağaza (Deluxe Edition) 1.049,00 TL

Resident Evil 4 App Store listeleme sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.