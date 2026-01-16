Tümü Webekno
  1. Webtekno
  2. Oyun

Resident Evil Requiem'in Yeni Oynanış Videosu Yayımlandı (Oyuna Dair Birçok Yeni Detay Var)

Yılın merakla beklenen oyunlarından Resident Evil Requiem için yeni bir Showcase düzenlendi ve oyuna dair pek çok yeni oynanış videosu ve detay paylaşıldı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Capcom, Resident Evil Requiem ile serinin iki farklı ruhunu tek bir oyunda birleştiriyor. Yeni yapım, hem klasik hayatta kalma korkusunu hem de yüksek tempolu aksiyonu aynı çatı altında sunarak Resident Evil tarihinde benzersiz bir deneyim vadediyor.

Oyunun en dikkat çekici yönlerinden biri iki farklı oynanış tarzına sahip iki ana karakter sunması. Yönetmen Koshi Nakanishi’ye göre Grace Ashcroft’un bölümleri, Resident Evil 2 ve Resident Evil 7’deki gibi daha yavaş, gerilim dolu ve kaynak yönetimine dayalı bir korku deneyimi sunuyor. Leon S. Kennedy ise Resident Evil 4’ü hatırlatan, bol aksiyonlu ve saldırgan bir oynanışla karşımıza çıkıyor.

Resident Evil Requiem Showcase yayımlandı

Geçtiğimiz gece yayımlanan yeni oynanış fragmanı sonrasında paylaşılan detaylara göre Leon hâlâ biyoterör örgütlerini araştıran bir ajan olarak görev yapıyor. Yakın dövüş, silahlar ve yeni favorisi olan balta ile düşmanlarını biçebiliyor, hatta baltayı savaş sırasında bile bileyleyebiliyor. Düşmanların uzuvlarını hedef alabilen Leon, zombilerin silahlarını ellerinden alabiliyor.

Grace ise çok daha savunmasız. Sınırlı cephane ve envanterle ilerleyen karakter, gizlilik ve zekâ odaklı bir oynanışa sahip. Güçlü “Requiem” tabancası ve zombilerin kanını silaha dönüştüren özel bir üretim cihazı bulunuyor. Gösterilen oynanış görüntülerinde Grace’in karışım enjekte ettiği bir zombiyi patlattığı sahne dikkat çekiyor.

2

Oyun yalnızca oynanışta değil, kayıt sisteminde bile ayrışıyor. “Standard (Classic)” zorluk seviyesinde sadece Grace, oyundaki ilerlemeyi kaydetmek için sınırlı sayıdaki mürekkep şeritlerini ve daktiloları kullanmak zorunda. Bu, klasik Resident Evil oyunlarına güçlü bir gönderme niteliğinde.

Şimdilik oyuna dair bildiğimiz yeni detaylar bunlar. Resident Evil Requiem, 27 Şubat’ta Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PC ve Xbox Series X için piyasaya sürülecek.

Oyunlar

