Resident Evil 8, Mevcut Nesil Konsollar İçin Yayınlanabilir

Resident Evil Village’in yapımcısı Tsuyoshi Kanda, oyunun mevcut nesillerde yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında açıklama yaptı. Oyunu Xbox One ve PS4'e de getirmek istediklerini söyleyen Kanda, yine de herhangi bir söz veremeyeceklerini belirtti.

Japonya merkezli video oyun geliştiricisi Capcom, milyonlarca hayranı bulunan popüler korku oyunu serisi Resident Evil'ın yeni oyunu Resident Evil Village'ı geçtiğimiz haziran ayında duyurmuştu. Serinin en yeni üyesini ilk olarak PlayStation 5 için duyuran Japon firma, daha sonrasında oyunun Xbox Series X / S ve PC platformları için de yayınlanacağını duyurmuş ancak mevcut konsollar için bir şey söylemekten kaçınmıştı.

Şimdiyse Resident Evil Village’ın yapımcısı Tsuyoshi Kanda, oyunun mevcut nesilde yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkındaki soruları yanıtladı. Tokyo Game Show etkinliğinde konuşan Kanda, oyun yeni nesil konsollar ve PC için özel olarak geliştirilse de deneyimi mevcut nesil konsollarda da sunmayı düşündüklerini ancak herhangi bir söz veremeyeceklerini belirtti.

Resident Evil Village, Xbox One ve PS4'e de gelebilir:

Resident Evil Village; PC, Xbox Series X / S ve PlayStation 5 için özel olarak duyurulmuş olsa da görünüşe göre Capcom, mevcut nesildeki oyuncu tabanından vazgeçmek istemiyor. Bu noktada Resident Evil Village'ın da Xbox One ve PS4'e gelmesi pek de şaşırtıcı olmaz zira halihazırda birçok büyük oyun geliştiricisi, yeni oyunlarını hem mevcut hem de yeni nesil konsollar için piyasaya sürmeyi planlıyor.

Resident Evil 7 Biohazard'ın doğrudan devamı niteliğinde olacak Resident Evil Village, oyuncuları bir önceki oyunun birkaç yıl sonrasına götürecek ve oyunda baş karakter Ethan Winters ile maceraya atılacağız. Ayrıca serinin önemli dayanak noktalarından biri olan Chris Redfield da yeni oyunda önemli bir yere sahip olacak.

Resident Evil serisinin son halkası, önümüzdeki yıl içerisinde PlayStation 5, Xbox Series X / S ve PC oyuncularının beğenisine sunulacak. Oyunun mevcut nesil konsollara gelip gelmeyeceğine dair yeni bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.