PlayStation 5'in SSD'si 17.38GB/s Bant Genişliği Sunabilir

Oodle tarafından yapılan açıklamaya göre Sony, oyun geliştiricileri için Oodle Texture kütüphanesini lisanslamış durumda. Böylece PS5, çok daha iyi GPU doku sıkıştırma gücüne sahip olacak ve SSD'nin maksimum bant genişliği 17.38GB/s'ye ulaşacak.

Sony, PlayStation 5’in varlığını onayladığından bu yana yeni nesil oyun konsolunun en çok konuşulan özelliği, ultra hızlı SSD sürücüsü oldu. Sony tarafından yapılan açıklamaya göre PS5’in SSD’si 5.5GB/s standart bant genişliğine, 8-9GB/s de sıkıştırılmış veri bant genişliğine sahip olacak.

Bununla birlikte, Sony’nin Oodle ile kurmuş olduğu ortaklık, PlayStation 5’in kağıt üstünde olduğundan çok daha yüksek performans sunabilir. Zira Sony, PS5 için yalnızca Oodle’ın Kraken donanım çözücüsünü kullanmakla kalmamış, GPU doku sıkıştırmalarını optimize eden Oodle Texture için de lisans almış durumda.

Oyun geliştiricilerinin kaynak resimlerini BC1-7 formatında GPU'ya derlemek için kullandıkları bir yazılım kütüphanesi olan Oodle Texture, diğer GPU doku kodlayıcılarından farklı olarak derlenmiş dokuları optimize ettiği için oyun geliştiricilerine daha yüksek donanıma ihtiyaç duymadan daha iyi doku kalitesi sunma imkanı sağlıyor.

Oodle’a göre Sony’nin daha önce açıklamış olduğu 8-9GB/s sıkıştırılmış veri bant genişliği, Sony’nin PS5’in kalbindeki SSD’nin maksimum bant genişliği olan 5.5GB/s’nin 1.45 ya da 1.64 ile çarpılmış hali. Ancak Oodle, Oodle Texture’ın gelişmiş sıkıştırma oranı ile maksimum bant genişliğini 3.16 kat artırabileceğini öne sürdü. Bu da PS5’in maksimum sıkıştırılmış veri bant genişliğinin 17.38GB/s seviyelerinde olacağı anlamına geliyor.

Daha fazla güç elbetteki kulağa hoş gelebilir ancak 17.38GB/s maksimum bant genişliği de tek başına bir anlam ifade etmiyor. PS5 lansmanında yer alacak oyunların neredeyse hiçbiri Oodle Texture desteğine sahip olmayacak ancak ilerleyen dönemde çıkacak oyunların bu teknolojiden faydalanması muhtemel. Bununla birlikte geliştiricilerin 17.38GB/s maksimum bant genişliğinden hiçbir zaman tamamen faydalanmama ihtimalleri dahi bulunuyor.