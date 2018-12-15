Resimde Kaç At Var? Sorusuyla Sizi Tanımak Mümkün

Bir resimde neler gördüğünüz, karakteriniz hakkında bilgi toplamaya yardımcı olabiliyor. İşte karakter analizlerinde kullanılan ve hakkınızda fikirler veren ufak testlerden biri.

1920'li yılların başında ilk kişilik testi yapıldı. İlk zamanlar bu testler askeriyeye personel alımı amacıyla gerçekleştiriliyordu. Geçen zamandan bu yana, kişilerin psikolojisini daha iyi anlayabilmek için, sayısız çeşitli testler ve analizler geliştirildi. Günümüzde klinik psikolojiden, evlilik danışmanlığına kadar birçok alanda yer alan bu testler, kişilikler hakkında fikir edinebilmek için kullanılıyorlar.

Biz de bugün sizlere, kendinizi ölçmeniz için benzer bir test sunuyoruz. Resimlere dikkatlica bakın ve ne gördüğünüzü söyleyin. Sonuçar için endişelenmenize gerek yok. Cevaplar kendinizi daha iyi tanımlamanıza yardımcı olacak. Haydi başlayalım:

Durumlara bakış açınız, karar verme kabiliyetinizi yeri geldiğinde negatif, yeri geldiğinde ise pozitif olarak etkileyebilir. Olayları nasıl algıladığınız kişiliğiniz açısından önemli çünkü bu durum sizin hayata yaklaşımınızı, sezgilerinizi ve muhakeme yeteneğinizi doğrudan etkiliyor.

Tek Bir At Görenler:

Eğer fotoğrafta sadece sadece tek bir at görüyor iseniz, çok detaycı ve gözlemci biri değilsiniz ve olaylara yüzeysel bakıyorsunuz demektir. Böyle söyleyince aklınızı kötü bir durum gelmesin, olaylara bu şekilde yaklaşımı olan insanlar, durumları tek bir parça halinde analiz edebilir, büyük resmi görebilir ve herşeyin birbiriyle bağlantısı olduğunu düşünerek, tek bir bütün halinde herşeyi ilerletebilir. Bu karakter özelliğine sahip kişiler iyi bir takım oyuncusu ve aynı zamanda iyi bir lider olma özelliklerini barındırır. Olayların görünenden farklı yüzünü görebilme ve anlayabilme kabiliyetleri mevcuttur.

5 ila 10 Arasında At Görenler:

Eğer bu grupta yer alıyor iseniz, siz her şeyi çok ciddiye alan ve herhangi bir konuda en iyisini yapabilmek için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir kişisiniz. Kısaca mükemmeliyetçi bir kişiliğiniz var. Mantık çerçevesinde hareket eden ve hedeflerine her zaman odaklı bulunan bu kişiler, bu hedeflere ulaşmak için de pek zorluk çekmezler. Mükemmeliyetçi kişiler, yaptıları işi tekrar tekrar kontrol etmekten üşenmezler ve bu onların içini rahatlatır. Bu nedenle de yaptıkları işten ve kendilerinden çok emin olurlar.

11 At ve Fazlasını Görenler:

Eğer 11 at veya daha fazlasını görebildiyseniz, sizlerin de tahmin edebileceğiniz üzere, çok detaycı ve gerçekten iyi bir gözlemcisiniz. Diğer insanların algılayamadığı birçok şeyi aynı anda algılama kapasiteniz mevcut. Bu özellik, size yaptığınız işlerde en ufak detaya kadar düşünmeniz gerektiğini söylüyor ve bu nedenle görevleriniz tamamlandığında neredeyse mükemmele yakın şekilde bitiyor. Fakat bu detaycı yapınız sizi zaman anlamında genel kitleden biraz geri bırakıyor. Çalışmalarda, herşeyin kendi istediğiniz ve planladığınız şekilde gitmesini istiyor olabilirsiniz. Bu gruba mensup kişiler, basit bir "evet" cevabıyla tatmin olmayan ve daha fazla detay isteyen kişilerdir. Oyunu kurallarına göre oynamayı sever, prosedürlere önem verirler. Bu kişilere bazen olayları akışına bırakması söylenir çünkü kendilerine de çok yüklenirler.

Böyle ufak testler kişiler hakkında genel bir kanıya varılmasına yardımcı olsa da, psikoloji çok derin bir dal ve bir insanın yapısını çözebilmek bu kadar kolay değil. Yine de basit ve eğlenceli testler, insanların da bu konulara olan ilgisini arttırıyor. Siz de kendinizi ve sevdiklerinizi kolayca test edebilirsiniz.