El Yazısından Kişilik Analizi Yapan Bilim Dalı: Grafoloji

Grafoloji, dilimize İngilizce'den geçmiş bir kelime. "Graphology" İngilizce'de 'hand-writing analysis' olarak tanımlanıyor. Yani el yazısı analizi. Hadi hep birlikte daha detaylıca bir göz atalım.

Hemen yukarıda da belirttiğimiz gibi Grafoloji, el yazısından kişinin karakter analizini yapan bir bilim dalı. Günlük yaşantı içerisinde fark ettiğiniz üzere, el yazısı da hiçbir insanda aynı değildir. Herkesin uyguladığı eğim, baskı, büyüklük gibi detaylar birbirinden ayrılır. Harflerin yazım şekli de aynı şekildedir, a ve k harfleri özellikle pek çok kişi tarafından farklı farklı şekillerde kullanılır. Grafoloji, genel olarak herkeste farklı olan bu el yazısının, kişilerin karakterlerinden de kaynaklandığını veya karakterlerini de etkilediğini düşünür.

Ülkemizde pek uygulanmasa dahi, yabancı ülkelerde Grafoloji dalına verilen önem gayet büyük. Örneğin Fransa'da özellikle işe alım süreçlerinde kişilerin yazdığı iş mektupları bahsettiğimiz yöntem üzerinden incelenir. Bunun dışında pek çok ülkede hukuk alanında delil niteliğinde değerlendirilir. Psikoloji ve Psikiyatri gibi alanları da doğrudan ilgilendirmektedir.

Kişilerin el yazıları uzun süreli zaman dilimleri içerisinde değişiklik gösterir. En önemli faktörler yaş, olgunluk ve eğitim düzeyidir. Ancak psikolojik durumlar da yazı üzerinde doğrudan etkilidir. Örneğin doktorların genel olarak yazılarının güçlükle okunması ortak bir tesadüf değil. Sevdiğiniz kişiye yazdığınız mektup ile resmi kurumlara yazdığınız mektupta fark ettiğiniz farklılıklar da bahsettiğimiz şeylerden kaynaklanıyor.

Yazılarda uygulanan çözümlemeler

Yazılarda uygulanan baskı, eğim, büyüklük gibi detaylar kişilik analizleri üzerinde doğrudan ve önemli bir rol oynuyor. Grafoloji, son zamanlarda gayet büyük ve gelişmekte olan bir dal haline geldi. Sandığınızdan çok daha fazlasına ulaşmak mümkün, ancak biz sizler için kısa detayları vereceğiz.

Eğim

Yazılarda sağa doğru olan eğimler iletişimde kuvvetli bir kişiliği gösterir. Sola doğru yatkınlık ise dışarıya karşı şüpheyle yaklaşan duygusal bir kişiliğin belirtisidir. Dik yazılar, genelde kendine güveni ve bağımsızlığı simgeler.

Büyüklük

Yazının ortalamadan büyük olması yine iletişimde kuvvetli ve kendine güvenen bir bireyin karakteristik özelliklerini yansıtır. Küçük yazılar, akademik ve zihinsel yetenekle bir miktar empati yoksunluğunu belirtir.

Baskı

Koyu harfler söze sadakati, daha koyu harfler gerginliği ve sinir durumunu simgeler. Silik yazılar yorgunluk ve duygusallığı işaret eder.

l,t,h harfleri

Üst kısımlarda olan uzunluk hedef ve hırsı simgeler.

g,y,p harfleri

Kuyrukların dikliği sabırsızlık göstergesidir.

Türkiye'de de kısmen uygulanmakta olan Grafoloji, daha çok Adli Tıp Kurumu tarafından kriminal laboratuvarlarında kullanılıyor. Çoğunlukla imza ve yazı karşılaştırması ve sahtecilik konularıyla ilgilenilen ülkemizde Grafoloji daha çok suç biliminin konusuna girmekte.