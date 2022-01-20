Aşı Kartı Diye Köpek Fotoğrafı Kabul Eden Restoran Kapatıldı

Bir restoranın zorunlu olmasına rağmen aşı kartı ya da negatif test sonucu ibrazı yapmadan müşteri aldığı ortaya çıktı. İşin komik yanı, restoran çalışanları kendilerine gösterilen köpek fotoğraflarını aşı kartıymış gibi tabletle kontrol ediyor gibi görünüyorlardı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2 milyon kişinin enfekte olduğu Kanada'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kanada basınında yer alan haberlere göre Granary Kitchen isimli bir restoran, aşı kartı zorunluluğunu köpek fotoğrafı ile deldi. Evet yanlış duymadınız. Restorana gelen müşteriler, ibraz etmek zorunda oldukları aşı kartları veya negatif test sonucu yerine köpek fotoğrafları göstererek mekana giriş yaptılar.

Olayın dillendirilmeye başlamasıyla harekete geçen yetkililer, restoranın böyle bir şey yapıp yapmadığını anlamak için müşteri kılığına girdiler. İki müfettiş, aynı mekana farklı zamanlarda gelerek restoran çalışanlarının ne yapacağına baktılar. Yaşananlar ilginçti zira restoran çalışanları, ellerindeki tabletle köpek fotoğraflarını tarıyor, kimlik kontrolü yaptıktan sonra da müşteriyi içeri alıyorlardı.

Restoranın kapatılmasına karar verildi

Müfettişler tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Granary Kitchen isimli restoranla ilgili iddiaların gerçek olduğu anlaşıldı. Yetkililer, olay üzerine restoranın geçici olarak kapatılmasına karar verdiler. Restoranın açıldıktan sonra nasıl bir uygulama yapacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer, "Her iki seferde de tesis personeli, aslında personele bir köpeğin fotoğrafı sunulduğunda QR kodunu tarıyormuş gibi görünmesini sağlamak için tablet kullandı. Görevliler daha sonra müşteri gibi görünen müfettişlere kimlik kartı sordu ve restorana girmelerine izin vererek yemek servisi yaptı." ifadelerini kullandılar.