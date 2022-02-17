Reynmen'in Hakaret Davasında İstenen Ceza Belli Oldu

Bircan Bali ile Reynmen arasındaki tehdit ve hakaret davasının duruşması görüldü. Davaya bakan savcı, Reynmen hakkında 3 ay 15 günden 2 yıl 10 aya kadar hapis cezası istedi. Taraflar, duruşmaya bireysel olarak katılmadılar.

Son yılların en ünlü internet fenomenlerinden Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, bundan bir süre önce sunucu Bircan Bali ile davalık olmuştu. Bircan Bali, Reynmen'in kendisini tehdit ettiğini ifade ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmuş, Reynmen'den şikayetçi olduğunu söylemişti. Savcılık makamı, Reynmen hakkında tehdit ve hakaret suçlarından dava açılmasına karar vermişti. Bugünse o davanın duruşması gerçekleştirildi.

Reynmen, "Leşsiniz, siz iki iğrenç insan ucuzsunuz. Vasfınız ne sizin? Değerlerim hakkında yaptığınız yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu yaptığınıza sizi pişman edeceğim." dediği için hakkında açılan davanın duruşmasında bizzat bulunmadı. Avukatları tarafından yapılan savunmada davaya konu olan sözlerin kısmen kabul edildiği öğrenildi. Savcılığın Reynmen için istediği ceza da belli oldu.

Reynmen'in 2 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyor

Duruşmada, savcının esasa ilişkin mütalaası da açıklandı. Yapılan açıklamalarda, suçun sabit olduğu kanaatine varıldığı ifade edildi. Savcılık, Yusuf Aktaş için 3 ay 15 günden 2 yıl 10 aya kadar hapis cezası istedi. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sunucu Bircan Bali'nin de katılmadığı, avukatları tarafından savunma yapıldığı öğrenildi.

Davanın taraflarının sosyal medya hesaplarına baktığımızda; konuyla ilgili herhangi bir açıklamanın yapılmadığını görüyoruz. Yani Bircan Bali de Reynmen de söz konusu dava ile ilgili sessizliğini koruyor. Savunmaların yapılabilmesi için ertelenen davanın nasıl sonuçlanacağı şu an için bilinmiyor.