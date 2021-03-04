Reynmen'e Bir Soruşturma Daha: Bu Kez Tehdit ve Hakaret

Reynmen'e bir soruşturma açıldı. Ünlü internet fenomeninin ocak ayında Instagram'dan yaptığı bir paylaşım, sunucu Bircan Bali'nin şikayeti nedeniyle davalık oldu. Bali'ye göre Reynmen, kendisine hakaret ve tehditte bulundu.

Son birkaç yıldır Türkiye'nin en popüler sosyal medya fenomenlerinden bir tanesi olan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, birkaç ay önce hakkında açılan "sahte çekiliş" soruşturması nedeniyle haberimize konu olmuştu. Bu soruşturma devam ederken Reynmen, yeni bir yargılama süreci ile karşı karşıya kaldı. Sunucu Bircan Bali, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaparak, Reynmen'den şikayetçi oldu.

Bircan Bali'nin ifadelerine göre Reynmen, 13 Ocak 2021'de Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarda Bali'yi hedef göstererek "Leşsiniz, siz iki iğrenç insan, ucuzsunuz..." gibi ifadeler kullanmıştı. Bunun üzerine suç duyurusunda bulunan Bali, Reynmen'i kendisine hakarette bulunduğunu ve tehdit ettiğini beyan etti. Konuyla ilgili olarak hazırlanan iddianameye göre Reynmen, tehdit ve hakaret suçlarından yargılanacak.

4 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyor

Edinilen bilgilere göre Reynmen, konuyla ilgili olarak savcılığa verdiği ifadede, Bali'nin kendisi hakkında kasıtlı bir şekilde hakaret içeren yayınlar yaptığını, kendisinin de buna daha fazla dayanamayıp, şikayete konu olan cümleleri sarfettiğini amacının tehdit ya da hakaret olmadığını dile getirdi. Söz konusu meselenin uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle tarafları bir araya getiren yetkililer, anlaşma sağlanamaması üzerine yargılama sürecine geçmiş durumdalar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre Reynmen, 9 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile yargılanacak. Davanın nasıl sonuçlanacağı ve bu süreçte neler yaşanacağını ise zaman gösterecek. Şayet mahkeme, Reynmen'e iki yıldan daha uzun bir süre hapis cezası verme kararı alırsa, Reynmen'in başı biraz daha ağrıyabilir.