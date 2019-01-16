Rick & Morty Hayranlarına Müjde: 4. Sezon Çekimleri Başladı

Rick and Morty'nin 4. sezonu için animasyon çalışmalarına en sonunda başlandı. Dizinin bu sene izleyiciyle buluşması gündemde.

Geçtiğimiz aylarda Rick & Morty bölümlerinin Netflix üzerinden izlenemeyecek olmasıyla adeta çıldıran dizinin hayranlarına en sonunda güzel haber geldi. Geçtiğimiz sene 10 sezon daha yayınlanacağı ve toplam 70 bölümlük bir yeni sözleşme imzaladığı belirtilen Rick & Morty'nin yeni sezon çalışmaları resmen başladı.

Yaklaşık 3 yıldır yeni sezonu beklenen Rick & Morty'nin animasyon çalışmaları, Bardel Entertainment tarafından başlatıldı. Eric Bofa Nfon'un resmi Twitter hesabında paylaştığı 'öylesine bir toplantı' etiketli fotoğrafta 'RaM4' yani Rick and Morty 4 etiketinin yer almasıyla çalışmaların başladığı doğrulanmış oldu.

3. sezondan 'Turşu Rick' bölümüyle Emmy ödülüne layık görülen çizgi dizinin bu sene içerisinde yeni sezonuyla karşımıza gelmesini bekliyoruz. Yeni haberler için takipte olmaya devam edeceğiz.