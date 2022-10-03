Türkiye’nin ilk dijital robotik yarışması Riders Robotik Ligi kayıtları devam ediyor. Lise çağındaki gençler mentorları ile birlikte 7 Ekim’e kadar kayıt işlemlerini tamamlayarak robotik kodlama dünyasına ilk adımlarını atacaklar.

2015 yılından beri aralarında Türkiye’nin de olduğu 15 farklı ülkede online robotik eğitimi veren ve yarışmalar gerçekleştiren Riders’ın dijital robotik yarışması için kayıtlar devam ediyor. Lise çağındaki öğrencilerin katılabilecekleri yarışma, bu alanda kariyer yapmak isteyenler için çok önemli avantajlar sunuyor.

Riders, tamamen çevrimiçi ortamda Python temelli robotik eğitimi veriyor ve sonrasında da bu eğitimlerin test edilmesine imkan tanıyor. İşte bu noktada da dijital robotik yarışması devreye giriyor. 6-10 kişilik takımlar halinde yarışmaya katılan öğrenciler, yarışmanın üçüncü sezonunda önce Türkiye’de sonra da dünya genelinde derece yapmak için ellerinden geleni yapacaklar.

Son kayıt tarihi 7 Ekim 2022!

Türkiye’nin ilk dijital robotik yarışması olarak da bilinen Riders Robotik Ligi kapsamında takımlar, önce 7 Ekim’e kadar kayıt işlemlerini tamamlayacaklar. Sonra da Python temelli robotik öğrenecekler. 15-18 Kasım 2022’de ön eleme aşamasının başlayacağı yarışma, ilk aşamada 25 Kasım’a kadar devam edecek. Sezon finalinde ilk üç sıraya girmeyi başaran takımlar, 23 Nisan 2023’te gerçekleştirilecek Dünya Finali’ne katılmaya hak kazanacaklar.

Eğer siz de robotik dünyasında kariyer planlarına sahipseniz ve Riders’ın dünya genelinde nam salmanıza imkan tanıyacak yarışmasıyla ilgileniyorsanız, Riders.ai adresi üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilir ve kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Riders ile ilgili tüm gelişmeleri ise platformun Facebook veya Instagram sayfası üzerinden takip edebilirsiniz. Yarışmaya katılmak istiyor ancak takım bulamıyorsanız da Discord kanalına ulaşarak diğer robotik tutkunlarıyla bir araya gelebilirsiniz.