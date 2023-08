Hem de öyle 3-5 saliseyle ya da 1-2 saniyeyle ucundan değil, Rimac'in Nevera modeli adeta Tesla Model S Plaid'e fark attı.

Rimac şirketi, ortaya çıktığı günden beri gerek dikkat çekici modelleriyle, gerekse de kırdığı rekorlarla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda şirket, 24 saat içinde 23 rekoru kırmasıyla gündeme gelmişti. Bunu başarmasını sağlayan aracı ise Nevera modeli oldu.

Sıfırdan saatte 321 kilometre hıza sadece 10,86 saniyede ulaşan bu araç, yakın zamanda bir rekora daha imza attı. Modellerin adeta rekorlar kırarak haberlerde kendine yer bulduğu Nürburgring pistinde Nevera, daha önce Model S Plaid’in tuttuğu liderliği “zorlanmadan” eline aldı.

Nordschleife’de kırılan rekorla Nevera’nın elde ettiği süre 07:05.298.

Pist paketiyle donatılmış Model S Plaid ise 07:25.231’lik bir süre elde etmişti. Yani Rimac Nevera, Model S Plaid’e 20 saniyelik bir fark attı. 1 saniyelik farkın bile arayı devasa derecede açtığı yarışları izleyenler daha çok aşina olacaktır ki bu, iki model arasında adeta dağlar var demek.

Bunu kutlamak için yeni bir modelden daha iyi ne olabilirdi ki?

Nevera Time Attack isimli bu model, The Quail etkinliğinde tanıtıldı. Rimac’in ana vatanı Hırvatistan’da elle bir araya getirilen model, ekibinden ilham alan renklere sahip. Etkinlikte görünen modelin rengi siyahken üzerinde yeşil çizgiler dikkat çekiyor. Buna ek olarak karbon fiber dokunuşlarla birlikte farklı renk seçenekleri de gelecek. Arkada yer alan spoiler’ın altında ise “Dedicated to those coming after us” yazıyor. Bunu da kabaca “Arkamızdan gelenlere ithafen” şeklinde çevirebiliriz.

İç tarafta yine seçenek olarak sunulacak farklı renkli dikişler, koltuklarda da “Time Attack” işlemesi bulunacak. “İyiymiş alayım bari” demeden önce söyleyelim; 12 adet üretilen bu modelin tamamı alıcı bulmuş durumda.