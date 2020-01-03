Otomotiv üreticisi Rinspeed, otonom otomobili Metrosnap’i CES 2020 etkinliğinde görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Kabin ve şasisi değiştirilebilir olan Metrosnap, otomobil sektörüne yeni bir bakış getirmeye geliyor.

İsviçre merkezli otomotiv şirketi Rinspeed, önümüzdeki hafta Las Vegas’ta gerçekleşecek olan CES 2020 etkinliğinde yeni otonom otomobilini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu otomobil ile sektöre yepyeni bir soluk getirecek olan Rinspeed, daha önce de Snap ve Microsnap ismini verdiği konsept otomobilleri ile değiştirilebilir tasarımları gözler önüne sermişti. Şirket, bu sene Metrosnap ismini verdiği farklı bir model tanıtacak.

Rinspeed Metrosnap, daha önce tanıtılan modeller gibi değiştirilebilir tasarımlarla gelecek. Kabin ve şasisi birbirinden ayrı tasarlanan ve değiştirilebilir olan Rinspeed Metrosnap; Snap ve Microsnap konseptlerinin yenilenmiş versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Rinspeed şirketinin patronu Frank M. Rinderknecht, yeni tasarım hakkında “Seri üretim konusunda kritik adım, bu tasarım ile birlikte atıldı” açıklamasını yaptı.

Tek şarjla 130 kilometre yol yapabilecek:

Rinpeed’in Snap ailesinde bulunan tüm modellerdeki konsept, birden fazla kabini destekleyen bir şasi oluşturmak. Bu şasinin üzerine yerleştirilecek olan kabinin kullanıcının istek ve ihtiyaçlarına göre değiştirilebilir olması, otomobili daha ilginç bir hâle getiriyor. Bu fikir aslında yeni olmasa da Rinspeed, değiştirilebilir sistemini daha basit, güvenli ve ucuz yapmak için belirli patentlere sahip olduğunu belirtiyor.

57 Nm tork üretecek olan üç aşamalı bir motora sahip Metrosnap, tek şarjla 130 kilometre yol yapabiliyor. Otomobilin arkasında bulunacak olan bu motor, Rinspeed Metrosnap’in saatte 85 kilometre azami hıza ulaşabilmesini sağlıyor. Metrosnap’in bataryaları, kabin ve şasi bölgesi olmak üzere ayrılıyor ve ayrı ayrı şarj edilebiliyor. Dolayısıyla düşük şarjda ilerleyen birisi bu bölmelerden birini değiştirip yoluna devam edebiliyor.