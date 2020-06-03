Riot CEO'su: VALORANT'ta Hilecilere İkinci Şans Yok

Riot Games CEO’su, VALORANT’ın kapalı beta sürecinde hile kullanan bazı oyunculara ikinci bir şans verilmeyeceğini açıkladı. Hile kullanan ve donanım engeli alan kullanıcılarsa bu konudaki şikâyetlerini dile getirdi.

Riot Games, geçtiğimiz gün yeni FPS (birinci şahıs nişancı) oyunu VALORANT’ı oyunculara sunmuştu. Oyunun beta sonrası aşamasına geçmesiyle birlikte sıralamalarının da sıfırlandığını gören birçok oyuncu oyuna yeni bir başlangıç yapmak durumunda kalmıştı ancak görünüşe göre bu yeni başlangıcın içerisine hileciler dâhil edilmedi.

VALORANT’ın kapalı beta sürecinde hile kullanan oyuncular da önceki sıralamalarının silineceğini düşünmüştü ancak bu oyuncuların büyük bir çoğunluğunun hesabı engellenmiş olarak kaldı ya da oyundaki birkaç raunttan sonra yeniden engellendi. Hile kullanan oyuncular, çeşitli Discord kanallarında ve popüler hile forumlarında şikâyetlerini dile getirdi.

'Hilecilere ikinci şans yok'

Riot, oyunun kapalı beta aşamasında hile kullanan 10 binden fazla oyuncuyu engellemişti. Riot’ın anti hile sistemi geliştiricisi Matt Paoletti, geçtiğimiz ay Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda donanım engeli alan birçok oyuncuya müsamaha gösterileceğini ancak her ne olursa olsun hesaplarını yeniden açmaları gerektiğini ifade etmişti.

Bu, hile kullanan herkese müsamaha gösterileceği anlamına gelmiyor. Bir kullanıcı, Twitter üzerinden Riot CEO’su Nicolo Laurent’e gönderdiği mesajda “Merhaba, ücretsiz hile yazılımı kullanan oyunculardan bir tanesiydim ve bize dersimizi almamız için ikinci bir şans verileceğini duyduğumda çok heyecanlanmıştım ve dersimi de aldım. Bugün yeni bir hesapla oynamayı denedim ve ‘VALORANT'tan engellendiniz’ uyarısıyla hesabım silindi. Bu bir hata mı yoksa engelleri kaldırmadınız mı?” dedi.

Riot CEO’sunun kullanıcıya cevabıysa “Üzgünüm, hilecilere ikinci şans yok” oldu. Paoletti ise Twitter hesabından yaptığı ikinci bir paylaşımda olaylara açıklık getirdi. Paoletti, hile yazılımlarını sadece birkaç kez kullananların affedildiğini ancak sürekli olarak hile kullananların kalıcı olarak engellendiğini söyledi.

Peki, siz VALORANT’ta güdülen bu hile politikası hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ikinci bir şans verilmeli mi yoksa gerçekten hileciler ikinci bir şansı hak etmiyor mu?