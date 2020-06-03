VALORANT’ın Metacritic Sayfası Kötü Yorumlarla Bombalandı

Geçtiğimiz gün tüm oyunculara sunulan ve aynı gün içerisinde sunucu sorunları yaşayan VALORANT, Metacritic kullanıcı puanlarında yerden yere vuruldu. Riot Games’in yeni oyunu, kullanıcı tarafında 10 üzerinden 4,6 puan alabildi.

Dünyanın en popüler MOBA oyunlarından bir tanesi olan League of Legends’ın geliştirici stüdyosu Riot Games’in elinden çıkan VALORANT, geçtiğimiz gün oyunculara sunuldu. Counter-Strike: Global Offensive ve Overwatch karışımı bir oynanış sunan bu nişancı oyunu, çıkar çıkmaz oldukça büyük bir ilgiyle karşılandı.

Gördüğü büyük ilgi sebebiyle sunucu sorunları yaşayan oyun, Metacritic’te de ilk notlarını almaya başladı. Şu an eleştirmenler tarafında sadece bir Fransız sitesi tarafından oylanan ve 80 puan alan VALORANT, oyuncu puanları kısmında tabiri caizse yerden yere vuruluyor.

VALORANT’ın Metacritic oyuncu puanı 10 üzerinden 4,6:

Metacritic kullanıcı puanı 4,6/10 olan oyun; 51 pozitif, 13 karışık ve 121 olumsuz yorum aldı. Forbes’ta yer alan habere göre oyuna gelen olumsuz yorumlarda kullanıcıların dile getirdiği şikâyetler; grafikler, teknik performans ve kötü anti hile yazılımı etrafında yoğunlaştı. Oyunun beta sürecinde aldığı olumlu yorumlarsa kötü puanı düzeltmeye yetmedi.

Oyunun negatif yorumlarına bakıldığında oyun, Counter-Strike: Global Offensive oyuncuları tarafından hedef alınmışa benziyor. Olumsuz yorumlar arasında VALORANT’ın Counter-Strike: Global Offensive klonu olduğunu ifade eden birçok kişi bulunuyor.

Riot Games’in elinden çıkan bu FPS oyunu için her şeyin daha yeni başladığını söyleyebiliriz. E-spora odaklanan herhangi bir oyunun yerli yerine oturabilmesi için yıllar geçmesi gerekiyor. Yani oyunun tam olarak nasıl bir performans sergileyeceğini görebilmek için biraz daha zaman geçmesi gerek.

Peki, siz VALORANT hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce oyun bu kadar düşük puanı hak ediyor muydu? İlerleyen dönemlerde puanını tekrar yükseltebilir mi? Oyun hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.