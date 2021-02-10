LoL ve Valorant gibi oyunlarla sektörün önde gelen isimlerinden Riot Game'in adı cinsel taciz iddialarına karıştı. Şirketin CEO'su Nicolo Laurent'in eski sekreteri, mahkemeye başvurarak patronu tarafından cinsel tacize uğradığını, karşılık vermediği için de kovulduğunu dile getirdi.

Oyun dünyasının öncü isimlerinden Riot Games’in CEO’su Nicolo Laurent, eski sekreteri Shardon O'Donnell tarafından cinsel tacizle suçlanıyor. Mahkemeye başvuran sekreter O’Donnel, Laurent’in kendisini sözlü olarak taciz ettiğini ve ahlaksız tekliflerde bulunduğunu dile getirdi.

Mahkemeye taşınan olayda gözler geçtiğimiz senelerde cinsiyet ayrımcılığı ile suçlanan Riot Games’e çevrildi. Eski sekreter, CEO’yu sadece cinsel tacizle değil, aynı zamanda ekstra mesaini ücretlerini ödememek ve öğle yemeği aralarını yasaklamakla suçladı.

İddialara göre sadece eski sekreterine değil, ofisteki diğer kadınlara da uygunsuz davranışlarda bulunmuş

Sharon O’Donnell, 2020 yılının Haziran ayında kovulmadan önce Laurent’in ona “Evde yalnız olsak benimle başa çıkabilir misin?” Evinde yaramaz şeyler yapmak istiyorum.” tarzında ifadeler kullandığını, ofisteki diğer kadınlara sürekli COVID-19 salgının yarattığ stresten kurtulmak için çocuk yapma tavsiyesinde bulunduğunu açıkladı.

Vermiş olduğu ifadede Laurent, patronunun sürekli iç çamaşırının rengini tahmin etmeye çalıştığını, karısının sürekli güzel kadınları kıskanmasından şikayet ettiğini belirtti. Beklediği gibi karşılık alamayan CEO, iddialara göre O’Donnell’in öğle yemeğine çıkmasını yasakladı ve ekstra mesai ücretlerini ödemeyi reddetti.

2018 yılında ofis içerisinde çalışan kadınlara uygulanan haksız davranışlar nedeniyle cinsiyet ayrımcılığı ile suçlanan Riot Games, dava sonucunda şirkette 2014 yılından beri çalışan tüm kadınlara önemli bir miktarda tazminat ödemesi yapmayı kabul etmişti.

Riot Games, şu anda bir önceki suçlamalara göre çok daha ciddi bir itham ile suçlanıyor. Şirket sözcülerinden birisi, iddiaları tamamen yalanlayarak söz konusu sekreterin ofis içerisinde en az 8 kişiye rahatsızlık verdiği için işine son verdiğini belirtti.