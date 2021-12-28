League of Legends ve Valorant oyunları ile tanınan Riot Games, 2018 yılında başlayan cinsiyet ayrımcılığı davasında anlaşmaya vardı. Şirket, 2.000’den fazla kadın çalışanına toplamda 100 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

League of Legends ve Valorant gibi çeşitli oyunlarıyla oyun dünyasının hükümdarlarından Riot Games, 2018 yılında açılan bir davayla gündeme gelmişti. Bu yıl CEO’su Nicolo Laurent’in çalışanına yönelik cinsel taciz iddialarıyla gündeme geldiği şirketin 2018 yılındaki davası, cinsiyet ayrımcılığı suçlaması içeriyordu.

Eski ve yeni kadın çalışanlarına yönelik cinsiyet ayrımcılığı davası en sonunda sonlandı. Riot Games, yaptığı açıklamada davanın sonlanması için 2.000’den fazla yeni ve eski kadın çalışanına 100 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini açıkladı. 2018 yılında dava ilk kez açıldığında, yapılacak ödemenin miktarı 10 milyon dolar olarak belirlenmişti.

Oyun endüstrisi ve tüm endüstriler için mesaj olacak

2020 yılının başına gelindiğinde iki Kaliforniya iş bulma kurumu devreye girdi. Bu iki kurum, kadınların 400 milyon doların üzerinde paraya hak sahibi olabileceğini savunarak 10 milyon dolarlık anlaşmayı engellemek üzere adım attı. Bunun yanı sıra davadan ayrı olarak devlet de kadınlara yönelik cinsel taciz, ayrımcılık, eşit olmayan ücret ve misilleme iddiaları üzerine şirket hakkında soruşturma başlatmıştı.

Riot Games ve kadın çalışanlar arasındaki 100 milyon dolarlık yeni anlaşma, Los Angeles Yüksek Mahkemesi’nin onayını bekliyor. Mahkeme, bu onayı verdiği takdirde anlaşmanın oyun endüstrisi dahil tüm endüstrilerde eşit ücret ve ayrımcılık ve tacizden arınmış işyerleri sağlanması için gereken mesajın gönderileceği düşünülüyor.

100 milyon dolarlık anlaşmanın şartlarına göre 1.000’den fazla tam zamanlı çalışan ve 1.300 sözleşmeli çalışan, paranın 80 milyon dolarlık kısmını paylaşacak. Geriye kalan 20 milyon dolar ise avukat ücretlerine ve diğer masraflara ayrılacak.

Anlaşmayla birlikte Riot, ayrıca bir çeşitlilik katılım programını finanse etmeyi kabul etti ve çalışan maaşlarında ve iş atamalarında cinsiyet eşitliğine ilişkin üç yıllık bir üçüncü taraf analizinin yanı sıra işyeri soruşturmalarının denetimine izin verdi.