Netflix CEO’larının 2022’de Alacakları Maaşlar Belli Oldu

Netflix CEO’larının 2022 yılında alacakları ödemeler kararlaştırıldı. Reed Hastings ve Ted Sarandos, ödemelerini kısmen nakit ve kısmen şirket hissesi olarak alacak.

Netflix şu anda ve yıllardır film ve dizi gibi yapımları kullanıcılara sunan en büyük yayın platformu. Yaklaşık 22 milyon aboneye sahip servisin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği hasılat 7,5 milyar doları buldu. Bu sayede şirket çalışanlarına ve önde gelen isimlerine yüklü miktarda ödeme yapabiliyor.

Önde gelen isimler deyince akla gelen ilk makam olan CEO’yu soracak olursanız bu sayı oldukça yüksek. Geçtiğimiz hafta açıklanana göre şirketin iki ortak CEO’sunun yıllık maaşları belli oldu. Maaşı az olacak olan CEO, yılda 34 milyon dolar ödeme alacak.

Pandemiyle geliri böylesine zıplayan bir şirkete göre maaşlar azalmış

Geçtiğimiz salı günü Netflix Yönetim Kurulu’nun ücretlendirme komitesi, ortak CEO’lar Reed Hastings ve Ted Sarandos’un alacağı yıllık ücreti güncelledi. 2022 yılında Reed Hastings 34 milyon dolar, Ted Sarandos ise 40 milyon dolar ödeme alacak. Aslında maaşlar yükselmiş değil, 2020 yılında bu isimler sırasıyla 43,2 milyon dolar ve 39,3 milyon dolar kazanmıştı.

Bunun yanı sıra ödemeler tamamen nakit de değil. Hastings’e sunulan 2022 ödeme paketi 650 bin dolar nakit ve 34 milyon dolarlık hisse içeriyor. Sarandos’un 2022 paketinde ise 20 milyon dolar nakit ve 20 milyon dolar hisse var.