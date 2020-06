Riot, VALORANT İçin Ignition Series Programını Duyurdu

Çıktığı günden itibaren gündemdeki yerini koruyan VALORANT, bu yerini bir süre daha korumayı hedefliyor. Ignition Series adındaki e-spor girişimiyle küresel çapta kendini gösterecek olan VALORANT, çok sayıdaki partnerle önümüzdeki aylarda karşımıza olacak.

Riot Games’in yakın zamanda herkese açık sürümünü paylaştığı VALORANT, 5’er kişilik takımlarla oynadığınız birinci şahıs nişancı oyunu. Geçtiğimiz günlerde sistem gereksinimlerini paylaştığımız oyunda, özel güçlere sahip olan birbirinden eşsiz karakterlerden istediğinizi seçip bomba kuranlar veya bombayı savunan taraflardan biri oluyorsunuz.

Riot Games, oldukça popüler ve kitlesi büyümüş olan oyunu küresel bir boyuta taşımayı hedefliyor. Riot, Ignition Series adı altında oluşturmak istediği e-spor programını; kurduğu ortaklıklar ve desteklerle yakında yeni bir e-spor programı yapacak gibi görünüyor.

Ignition Series, yeni bir VALORANT e-spor programı olacak:

Riot Games Kıdemli E-spor Müdürü Whalen Rozelle, Ignition Series’in, VALORANT’ın küresel çapta herkese ulaşmakta yardımcı olacağını söyledi. Bunun, şimdiye kadar gelmiş geçmiş en başarılı ve en iyi e-spor liglerinden biri olacağını da ekledi. Ignition Series’in, Riot Games'in partnerlerinin yaratıcı potansiyellerini açığa çıkaracağını söyleyen Rozelle, VALORANT topluluğu için gerçek bir e-spor oluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz dedi.

Dünya çapında benzersiz bir rekabetçi etkinlik oluşturmak için VALORANT Ignition Series’i ortaya çıkaran Riot Games, 20’den fazla e-spor organizasyonuyla iş birliği yaptı. VALORANT Ignition Series, 19 Haziran 2020’de Red Bull ve RAGE VALORANT JAPAN Invitational tarafından sunulan Avrupa G2 Esports Invitational’da bizlerle buluşacak. Gelecekteki Ignititon Series etkinlikleri; Kuzey Amerika, Brezilya, Latin Amerika, Kore, Japonya, Güneydoğu Asya, Okyanusya, Avrupa, Rusya, Türkiye ve Orta Doğu’da sevenleriyle buluşacak. Güneydoğu Asya için planlanan etkinlikler, temmuz ayının başlarında ve ağustos ayının ortasında yapılacak. Ayrıntılarınsa önümüzdeki hafta paylaşılmasını bekliyoruz.

Her silahın özelliklerini paylaştığımız oyunun Ignition Series turnuvalarında, her organizatör kendi açık elemelerini ve gösteri maçlarını düzenleyecek. Yetenekli oyuncuların keşfedilmesi içinse Riot Games, her hafta belirli sayıda turnuva düzenlemeyi düşünüyor. Kapalı beta sürecinde bile dünya çapında 100’den fazla VALORANT turnuvasının düzenlendiğini düşünürsek Ignition Series’in büyük çapta ses getiren bir e-spor programı olacağını kolaylıkla söyleyebiliriz.