VALORANT Sistem Gereksinimleri Nedir?

League of Legends ile e-spor dünyasını sallayan Riot Games, online oyun arenasına yeni bir oyunla giriş yaptı. Üstelik sistem dostu bir taktiksel FPS oyunuyla! Gelin Riot Games’in yeni oyunu VALORANT’ın sistem gereksinimlerine yakından bakarken bir yandan da bu sistem gereksinimlerini karşılayan bilgisayarların ortalama fiyatlarını gözden geçirelim.

Riot Games’in 2019 yılının Ekim ayında “Project A” ismiyle tanıttığı VALORANT, 2 Haziran 2020 tarihinde beta sürecini geride bırakarak nihai çıkışını yaptı. Beta sürecinde yoğun ilgi gören oyun, nihai çıkışını yaptıktan sonra da giderek artan bir ilgiyle karşılandı. En çok dikkat çeken noktalardan biri ise VALORANT’ın sistem gereksinimlerinin oldukça düşük olması.

Günümüzde taktiksel FPS türüne ait birçok oyun var. Bunlardan bazıları Rainbow Six Siege gibi ciddi performans isteyen yapımlarken bazıları da düşük güçlü bilgisayarlarda sorun olmadan çalışıyor. VALORANT ise düşük güçlü bilgisayarlarda rahatlıkla oynanabilen oyunlar arasında konumlanıyor. Gelin VALORANT’ın sistem gereksinimlerine birlikte bakalım.

VALORANT sistem gereksinimleri:

Minimum (30 FPS için):

İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400

Ekran kartı: Intel HD 4000

Bellek: 4 GB

İşletim sistemi: Windows 7 64 bit

Önerilen (60 FPS için):

İşlemci: Intel i3-4150

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT 730

Bellek: 4 GB

İşletim sistemi: Windows 7/8/10 64 bit

Önerilen (144 FPS için):

İşlemci: Intel Core i5-4460 3,2 GHz

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

Bellek: 4 GB

İşletim sistemi: Windows 7/8/10 64 bit

En az 144 Hz destekleyen bir monitör

Riot Games’in VALORANT ile ilgili paylaştığı sistem gereksinimleri arasında kullanılabilir depolama alanı hakkında bir bilgi yer almıyor. Ancak oyunun Riot Games’in kendi başlatıcısı Riot Client ile birlikte kapladığı depolama alanı 9 GB civarında. Bu boyutu göz önünde bulundurarak kendi bilgisayarınızdaki depolama alanını ayarlayabilirsiniz.

VALORANT oynayabileceğiniz bir bilgisayarın fiyatı ne kadar?

VALORANT ciddi anlamda sistem dostu bir oyun olduğu için, hemen her bilgisayar minimum sistem gereksinimlerini kaldırabilecek güçte. Ancak minimum sistem gereksinimleri 30 FPS’ye odaklanan bir donanıma sahip. 30 FPS ise rekabetçi bir oyunda deneyimi baltalayacak bir değer. Rekabetçi oyunlarda 60 FPS tercih edilebilir olsa da ulaşılabiliyorsa 144 ve üzeri FPS hedeflenmeli.

Minimum sistem gereksinimlerini karşılayan bir masaüstü bilgisayarı 1.000 TL’nin altında ücretlerle internet üzerinden satın almak mümkün. Dizüstü bilgisayarlara ise 1.000 TL civarında ücretler ödeyerek ulaşılabiliyor. Aklınızda bulundurmanız gereken bir şey var: Minimum sistem gereksinimlerindeki parçalar eski model oldukları için ürünlerin birçoğu ikinci el.

Önerilen sistem gereksinimlerini karşılayan bir masaüstü bilgisayar almak istiyorsanız gözünüzden çıkarmanız gereken para yaklaşık 2.500 TL. Benzer özelliklere sahip bir dizüstü bilgisayarı artık piyasada bulmak çok zor. O yüzden en az önerilen donanım kadar iyi parçalara sahip herhangi bir bilgisayar araştırarak karşınıza çıkan ürünlerin fiyatlarını karşılaştırmanız en doğrusu.

Gelelim 144 ve üzeri FPS yakalamak için sahip olmanız gereken bilgisayarların fiyatlarına. Bu seviyede bilgisayarlar güncele daha yakın parçalara sahip olduğu için fiyatları bulmak en kolayı. Masaüstü bilgisayarları 3.000-4.000 TL bandında bulmak mümkünken dizüstü bilgisayarlar içinse fiyatlar genelde 6.000 TL’nin üstünde seyrediyor.

VALORANT oynanış videosu:

VALORANT, taktiksel FPS türüne Riot Games’in kendi yorumunu getirdiği, temelinde her taktiksel FPS oyunu gibi CS: GO’ya benzeyen bir sistem yatan bir oyun. Tabii bazı önemli noktalarda CS: GO’dan büyük ölçüde ayrılıyor. Ayrılan noktaları, her karakterin kendine has yetenekleri olduğu için CS: GO’ya oranla daha dinamik bir oynanış ortaya konulduğu gibi detaylarla örneklendirmek mümkün.

VALORANT, taktiksel FPS türü ile MOBA oyunlarında gördüğümüz karakter yeteneklerini bir araya getiren ilk oyun değil. Geçtiğimiz yıllarda Overwatch ve Paladins gibi oyunlar bu birlikteliği çok başarılı bir şekilde sağladı. VALORANT’ın Overwatch ve Paladins’e kıyasla daha iyi ve daha kötü yaptığı şeyler de var. Tüm bu detayları önümüzdeki günlerde yayınlayacağımız bir karşılaştırma yazısında ele alacağız.

VALORANT’ın sistem gereksinimleri, rakiplerine göre neden bu kadar oyuncu dostu?

Riot Games biraz önce de bahsettiğimiz gibi yeni bir tür ya da daha önce eşi benzeri görülmemiş oynanışa sahip bir oyun sunmuyor. Tam aksine zaten rekabetin oldukça çetin olduğu bir türe kendi savaşçısını dahil etti diyebiliriz. İşte bu sebeple, rekabette öne geçmek için yapılması gereken şeylerden biri de sistem dostu bir oyun ortaya çıkarmaktı.

VALORANT, tür bakımından olmasa da birbirlerine yakın zamanlarda yayınlanan iki ücretsiz FPS oyunu oldukları için Call of Duty: Warzone ile ister istemez bir rekabet içine giriyor. Warzone için açık açık sistem ağlatan bir oyun diyebiliriz. Çünkü rekabetçi bir oyunda yüksek FPS’ye ulaşmak önemli detaylardan biri. Her bilgisayarın da bunu Call of Duty'de başarmasının mümkün olmadığını biliyoruz.

Yukarıda bahsettiğimiz durumdan ötürü, VALORANT’ın daha geniş kitleler tarafından rekabetçi bir şekilde oynanması mümkün oluyor. Kaldı ki sistem dostu bir oyun olmasının görüntü üzerinde olumsuz bir etkisi yok. Riot Games, kullanmayı tercih ettiği çizim tarzını oldukça iyi bir şekilde yansıtmayı başarmış.

Riot Games’in taktiksel FPS oyunu VALORANT’ın sistem gereksinimlerini, oyunu oynayabilmek için sahip olunması gereken bilgisayarların fiyatlarını ve biraz da oyunun görselliğini mercek altına aldığımız yazımızın sonuna geldik. Oyunu şimdiye kadar oynayan okurlarımız, oyunla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirler.