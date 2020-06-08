VALORANT’ta Yer Alan En İyi Silahlar, Güçleri ve Özellikleri

Riot Games ücretsiz oyunu VALORANT, çıktığı andan itibaren birçok kişi tarafından indirildi. Biz de sizler için VALORANT’ta yer alan en iyi silahları listeleyerek bu silahların güçlerini ve özelliklerini açıkladık.

2009 yılında çıkış yapan League of Legends ile oyuncuların gönlünde taht kuran Riot Games, yeni ücretsiz oyunu VALORANT'ı oyunculara sundu. Birçok kişi tarafından merakla beklenen oyun, çıktığı andan itibaren oyuncular tarafından hızlıca indirilmeye başlandı.

Yeni nesil bir FPS türü olan Roleplay Shooter oyunu VALORANT, bu türün olmazsa olmazı birkaç silah içeriyor. Daha önce VALORANT karakterleri ve taktikleri için yazdığımız rehberlerin bir benzerini şimdi de silahlar için hazırladık. Dilerseniz lafı uzatmadan hemen başlayalım.

VALORANT silahları:

Tier 1 Phantom (Tüfek) Vandal (Tüfek) Operator (Keskin nişancı tüfeği) Spectre (Makineli tabanca) Ghost (Tabanca) Sheriff (Tabanca)

Tier 2 Bulldog (Tüfek) Guardian (Tüfek) Judge (Pompalı tüfek) Marshal (Keskin nişancı tüfeği) Ares (Hafif makineli tüfek) Classic (Tabanca)

Tier 3 Stinger (Hafif makineli tabanca) Shorty (İkincil pompalı silah) Bucky (Pompalı tüfek) Odin (Hafif makineli tüfek) Frenzy (Tabanca)



Tier 1 silahlar:

Phantom (Tüfek)

CS:GO oynayanların M4A1-S isimli silaha benzetebilecekleri Phantom, susturuculu bir otomatik tüfektir. Susturuculu olmasının yerinizi gizlemesi dışında farklı avantajları da bulunuyor. Bunlardan biri, silahın tepmesini azaltıyor olması. Phantom, düşük tepmesinin yanı sıra güçlü bir silah olduğu için VALORANT’ın en gözde silahlarından biri. Ayrıca bu silahla düşmanı kafadan vurursanız, rakibinizin nişan almasını zorlaştıran bir etki bırakıyorsunuz.

Vandal (Tüfek)

Aynı Phantom gibi Vandal da CS:GO oyuncularına tanıdık gelebilir. CS:GO’daki AK-47 ile benzerlik gösteren Vandal, Phantom’dan daha düşük atış hızına sahipken daha fazla sekiyor ancak silahın bu dezavantajı, ateş ettiğiniz kişiyi durdurma avantajını engelleyemiyor. Orta mesafede tüm mermilerinizi tutturursanız vazgeçilmez bir silah haline gelen Vandal, Phantom isimli silahın bir numaralı rakibi konumunda.

Operator (Keskin nişancı tüfeği)

Farklı oyunlarda da alışık olduğumuz keskin nişancı tüfekleri gibi VALORANT'ta bulunan Operator isimli silah da gövdeden ve kafadan vuruşlarda tek mermide rakibi etkisiz hale getiriyor. Silahla ateş etmeden önce nişan almak gerekiyor ve bu silahın yeniden doldurma animasyonu iptal edilemiyor. Dolayısıyla oynarken mermileri saymak ve doğru zamanda doğru hamleyi yapmak gerekiyor.

Spectre (Makineli tabanca)

Phantom’ın mini versiyonu olan Spectre, susturuculu bir makineli tabanca. Az tepmesi sayesinde kolay kontrol edilebilen güvenilir silah Spectre’nin hasarı ve isabetliliği, uzun mesafelerde düşük. Kısa ve orta mesafe atışlarda ise yüksek atış hızı ve kolay alışılabilen tepme şemasıyla fazlasıyla etkili hale gelen Spectre, eğer rakiplere yakın oynayan oyunculardansanız tam size göre olacaktır.

Ghost (Tabanca)

Oyundaki en güçlü tabanca olmasa da Ghost, düşük tepmesi sayesinde yüksek bir isabetlilik oranı sunuyor. Susturuculu bir tabanca olmasıyla Ghost, CS:GO’daki USP-S silahı ile fazlasıyla benziyor. Kafadan vuruşlarda oldukça etkili olan silah, fazla paranız olmadığı durumlarda alabileceğiniz en iyi tabancalardan biri.

Sheriff (Tabanca)

Oyundaki en pahalı ve en ölümcül tabanca olan Sheriff, mesafe fark etmeksizin tek mermide rakiplerinizi etkisiz hale getirebileceğiniz bir silah. Ekonominiz çok iyi olmadığında yardımınıza koşan bu tabancayı oyunun ilerleyen safhalarında da alabilirsiniz. Eğer hedef alma kabiliyetiniz yeteri kadar gelişmişse, oyunun ileri safhalarında da Sheriff ile rakiplerinize korku salabilirsiniz.

Tier 2 silahlar:

Bulldog (Tüfek)

Kısa ve orta mesafede oldukça etkili bir silah olan Bulldog, rakibinizi kafadan 2 vuruşla etkisiz hale getirmenizi sağlıyor. Düşük atış hızının yanı sıra yüksek tepme oranına sahip olması, Bulldog’u uzak mesafelerdeki rakiplere karşı biraz güçsüz hale getiriyor. Silahta farklı bir atış modu da bulunuyor. Bu modda silaha bir dürbün ekleniyor ve silah üçlü atış moduna geçiyor. Dolayısıyla silah biraz daha isabetli hale geliyor.

Guardian (Tüfek)

Eğer sakin ve nişan alma kabiliyetine güvenen bir oyuncuysanız Guardian “Bir mermi bir skor” felsefesini benimsemenizi sağlayacaktır. Yarı otomatik bir tüfek olan Guardian, kafadan vuruşlarda rakibinizi tek mermide etkisiz hale getirmenizi sağlayarak oyunu domine etmenize yardımcı olabilir. Eğer nişan alma yeteneğinize çok güvenmiyorsanız ve rakiplerinizi vuramadığınızda panikliyorsanız Guardian pek işinize gelmeyebilir.

Judge (Pompalı tüfek)

Yarı otomatik bir pompalı tüfek olan Judge, tahmin edilebileceği üzere kısa mesafelerde etkili. Rakiplere yakın oynayarak birçok rakibe bir anda hasar vermeyi seven bir oyuncuysanız Judge oldukça güçlü bir opsiyon olacaktır ancak eğer rakiplerinize yaklaşamıyor ve işinizi uzaktan halletmek istiyorsanız o zaman Judge etkili olmayacaktır.

Marshal (Keskin nişancı tüfeği)

Oyundaki bir diğer keskin nişancı tüfeği Operator’ın daha zayıf olan versiyonu Marshal, aynı isabetlilik oranına sahipken daha hızlı atışlar yapmanızı sağlıyor. Marshal ile kafadan yapacağınız tek bir vuruş rakibinizi etkisiz hale getirmenizi sağlıyor ancak eğer rakibinizin vücuduna nişan alıyorsanız etkisiz hale getirmeniz için birkaç atış gerekiyor.

Ares (Hafif makineli tüfek)

Oyundaki muhtemelen en iyi hafif makineli tüfek olan Ares, ateş ettiğiniz rakibe oldukça fazla oranda bir durdurma kuvveti uyguluyor. Elbette bunun karşılığında da yüksek bir geri tepme dezavantajı sunuyor. Yine de biraz alıştıktan sonra karşınızdaki rakibe eğilerek ateş ederseniz isabet oranınız da artacağından ötürü rakibiniz kaçamadan onu etkisiz hale getirebilirsiniz.

Classic (Tabanca)

Oyundaki en güçlü ve en etkili tabancalardan biri olmayan Classic, halihazırda oyuna başladığınızda ücretsiz olarak sahip olduğunuz bir silah. Classic’in ikincil atış modu, kısa mesafede oldukça etkili olan bir pompalı atış modu yapıyor. Bu da yakınınızdaki bir rakibi etkisiz hale getirmenizde büyük rol oynuyor.

Tier 3 silahları:

Stinger (Makineli tabanca)

İnanılmaz hızlı bir atış hızı sunan Stinger, oyunun erken safhalarında ve genellikle tabanca raundundan hemen sonra ekonomiyi koruma amaçlı olarak satın alınabilecek fazlasıyla etkili bir silah. Maçın ilerleyen safhalarında ise hafif makineli bir silah olmasından ötürü Stinger’ın gücü düşüyor. Zırhlı düşmanlara karşı çok da etkili olmayan Stinger, karşı takımın ekonomisinin zayıf olduğu anlarda oldukça güçlü.

Shorty (İkincil pompalı silah)

Team Fortress 2’de Scout karakterinin silahına oldukça benzeyen Shorty, sawed-off olarak bilinen kesilmiş bir pompalı tüfek. İkincil silah olarak alabileceğiniz Shorty, bir çatışma esnasında ilk silahınızın mermisinin bittiği anlarda bir tabancadan çok daha iyi iş görüyor. Çok kısa mesafelerde ikincil silah olmasına rağmen inanılmaz bir gücü olan Shorty, tahmin edilebileceği üzere uzun mesafelerde hiç etkili değil.

Bucky (Pompalı tüfek)

Oyundaki bir başka pompalı tüfek olan Bucky, yakın mesafelerde rakiplerinizi hızlı bir şekilde etkisiz hale getirebilmenizi sağlıyor. Alternatif atış modunda Bucky’nin kurşun yayılımı daha yoğun hale getirerek silahı daha etkili hale getirebiliyor. Yine de bunun yerine bir makineli tüfek almak daha iyi olacaktır.

Odin (Hafif makineli tüfek)

Eğer kocaman silahlarla rakibin üstüne mermi yağdırmak isteyen oyunculardansanız, Odin tam size göre. Aynı klasmandaki bir diğer silah olan Ares’ten daha büyük olan Odin’in tam anlamıyla rahatsız edici bir geri tepmesi var. Bu silahı etkili bir şekilde kullanmak istiyorsanız eğilerek ateş etmeniz gerekecektir. Bu da sizi hareketsiz kılacaktır. Yine de rakiplerinizin geliş yolunu tıkamak ve duvar arkasından pusu kuranları indirmek için Odin oldukça etkili.

Frenzy (Tabanca)

Oyundaki tek tam otomatik tabanca olan Frenzy, bunun yanı sıra alternatif atış modu bulunmayan sayılı silah arasında bulunuyor. Kısa mesafede oldukça etkili olan Frenzy’nin orta ve uzak mesafelerde çok da etkili olduğu söylenemez. Yine de ekonominin kötü olduğu raundlarda alarak rakiplerinize korku salabilirsiniz.

Herkese açık ve ücretsiz şekilde piyasaya sürülen VALORANT isimli oyundaki yer alan en iyi silahları listelediğimiz rehberimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. VALORANT'ta bulunan karakterler hakkında bilgi almak istiyorsanız buradaki rehberimize göz atabilirsiniz. Bu ve bunun gibi rehberlerimizin devamı gelecek, kaçırmamak için bizleri takipte kalın.