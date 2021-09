Eğer siz de bir dizi fanatiğiyseniz, izlememiş olsanız bile mutlaka 'Riverdale'i duymuşsunuzdur. Gizemli konusu ve oyuncu kadrosuyla kısa sürede kendisine hatırı sayılır bir hayran kitlesi edinen dizinin belki de en afili hayranlarının bile bilmediği 15 gerçeğini sizler için derledik.

Sevilen Archie Comics’ten televizyona, her köşesi yeni bir gizemle dolu karanlık ürkütücü bir evren olarak uyarlanan Riverdale, dramı ve aile, cinayet, arkadaşlık, aşk gibi konulara odaklanan konusuyla kendisine ciddi bir hayran kitlesi yaratmış durumda. Beklenmedik olay örgüleri, güçlü kadın karakterleri, modaya uygun kıyafetleri, müzikal sahneleri, buharlı romantizmi ve Cheryl Blossom'ın küstahlığı ve alaycılığı ile Riverdale kısa sürede en popüler dizilerden biri haline gelmeyi başardı.

Dizideki olaylar her ne kadar bir bilmece gibi görünse de, perde arkasında olup bitenlerin çoğu aslında pek de öyle değil. Oyuncu kadrosunun sosyal medyada yaptığı her hareketi izleyen hayranlar sayesinde, en sevdiğimiz genç çetenin gidişatından sürekli olarak haberdar oluyoruz. Biz de bu yazımızda dizinin en sıkı takipçilerinin bile bazılarını bilmediğinden emin olduğumuz 15 Riverdale gerçeğini sizler için derledik. Keyifli okumalar!

KJ Apa, Barchie shipliyor

Barchie, dizinin karakterlerinden Betty ve Archie’nin ilişkisine verilen isim ve görünüşe göre Apa da Archie ve Betty'nin birlikte olması gerektiğini düşünüyor. Apa, Vulture'la yaptığı röportajda "Shiplediğim herhangi bir çift olsaydı, bu bir nevi klasik, ikonik bir ilişki diyebileceğimiz Archie ve Betty olurdu" diyerek bu isteğini açık bir şekilde belirtmiş.

Riverdale aslında televizyon için değil de beyaz perde için düşünülmüş

Warner Bros.'dan bir başkan yardımcısı, ilk başlarda Louis C.K.’nin canlandıracağı kızıl saçlı kahraman Archie'nin zamanda yolculuk ettiği bir film hayal etmişti. Yazar Roberto Aguirre-Sacasa ve yönetmen Jason Moore'un bu fikri masaya yatırıp enine boyuna düşünmesi birkaç hafta aldı; ancak Aguirre-Sacasa'nın The CW'nin 2017 Kış Televizyonu Eleştirmenleri Derneği sırasında açıkladığı üzere, bu sürenin sonunda yüksek konseptli bir Archie filminin anlatmak istedikleri bir şey olmadığına karar verdiler ve böylece Archie Comics televizyon dizisine uyarlandı.

Riverdale, özel olarak belli bir dönemde geçmiyor

Dizinin hem 1950'lerin havasına hem de modern teknolojiye sahip olması yüzünden hayranların kafası karışınca Cole Sprouse bu kafa karışıklığını ortadan kaldırmak adına Riverdale'in kesin bir zaman diliminde geçmediğini bir Reddit AMA sırasında "Riverdale'in şu an için resmi veya ilan edilmiş bir zamanı yok" diyerek doğruladı ve "Atmosferik sise ayırdığımız bütçeyi düşünecek olursak, ortamın rüya gibi hissettirmesi gerekiyor." diye de sözlerine ekledi.

Veronica karakteri, Camila Mendes’in ilk rolü

Rüya gibi, değil mi? Mendes, V Magazine'le yaptığı bir söyleşide “Bu benim ilk büyük rolüm… veya şimdiye kadarki ilk rolüm” diyerek bunu doğrulamış oldu. Mendes, Aralık 2015’te okulu bitirmiş ancak Mayıs 2016’ya kadar mezun olmamış. Tam okulu bitirdiği sıralarda ise rol için seçmelere katılmış ve böylece ilk rolünü kapmış.

Sprouse aslında Archie karakteri için seçmelere katılmış

Collider'a "Komikti, ilk başta Archie'yi canlandıracaktım, " diyen Cole Sprouse, Jughead’in karakterine adeta vurulmuş. Sözlerine "Seçmelerden önce Jughead ile yaptığı bir sahne vardı ve o noktada karakterlere pek aşina değildim. Bu yüzden Jughead'i canlandırdım ve 'Oh, Jughead'i gerçekten seviyorum' diye düşündüm. Anlatıcı olduğunu öğrendim. Bu yüzden ‘Ölemem,’ diye düşündüm. Jughead gerçekten ilginç bir karakter." diyerek devam eden Sprouse, böylelikle seçmelere katıldığı karakter olan Archie’yi değil de, dizinin diğer başrollerinden Jughead’i canlandırmaya karar vermiş.

Jughead’in kafasından hiç çıkarmadığı beresinin bir anlamı var

Cole Sprouse Reddit AMA’sı sırasında Riverdale’deki kostümlerin bile alt metinleri olduğu da ortaya çıktı. 20. Yüzyılın başlarında, şapka ve berelerin uçlarının gözlerine girmesinden rahatsız olan fabrika işçileri berelerin kenarlarını katlarmış. İçinde bulundukları maddi durumdan dolayı savurgan olma lüksüne sahip olmayan bu işçiler de daha sonra berelerini çocuklarına verir; çocuklar da bereleri büyük bir gururla takarmış. Sprouse, AMA’de “ Bere her zaman toplum kurallarına uymayan işçi sınıfını temsil edecek, “ diyor ki bu durum da karakterimiz Jughead ile oldukça uyuşuyor.

Karakterlerin kullandıkları ruj renkleri kişiliklerini yansıtıyor

Daha önce de dediğimiz gibi, Riverdale’de hiçbir detayın altı boş değil! Makyaj kişinin güzelliğini vurgulamak ve kusurları gizlemek gibi pek çok şey için kullanılabilir. Bu durumda ise seyircinin bir karakterin kişiliği hakkında fikir sahibi olmasına yardımcı olmak için kullanılmış. Veronica'nın daha koyu kahverengi ve mor dudak renkleri onun karanlık doğasını yansıtırken, Betty zarif ve feminen bir pembe dudak rengine sahip ki bu da Betty’nin karakteriyle eşleşiyor- tabii bu kan kırmızısı ruj seven Karanlık Betty için geçerli değil. CoverGirl'ün kamera arkası videosunda Madelaine Petsch, Cheryl Blossom'ın imzası olan kırmızı dudağının ardındaki düşünceyi şu sözlerle açıklıyor: "Kırmızı, küstahlık ve ateşin rengidir, bu yüzden Cheryl olarak kırmızı ruj sürdüğümde her şey halloluyor. İş tamamen dudaklarda bitiyor. "

Pop’s Chock’Lit Shoppe fazla gerçek görünüyor

Dizinin ikonik mekanlarından Pop's Diner'ın seti o kadar inandırıcı ki, kamyoncular bir keresinde mekanı gerçek sanıp yemek sipariş etmek için kamyonlarını sete çekmişler! Sprouse bir Reddit AMA’sında bu anıyı "Set tasarımcıları çok gerçekçi bir lokanta (pops) inşa ettiler ve stüdyomuz büyük bir endüstriyel caddenin yakınında yer aldığından, işleyen bir lokanta olduğu algısıyla sete 18 kamyoncu aç insan girdi" sözleriyle anlattı. Pop’s Diner aslında bazılarınızın ‘Percy Jackson ve Şimşek Hırsızı’dan da hatırlayacağı Rocko’s Diner’dan uyarlanmış.

Mendes ve Sprouse aynı yıllarda aynı üniversitede okumuşlar

O zamanlar arkadaş olmasalar da Veronica karakterini canlandıran Camila Mendes ve Jughead’i oynayan Cole Sprouse, aynı yıllar arasında New York Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Mendes, Office Magazine'e verdiği röportajda, "Onu etrafta görüyordum ve bir ara aynı binada ders alıyorduk, bu yüzden onu her zaman dışarıda görüyordum" dedi ve "Garip biriydi! Poposuna kadar inen çok uzun saçları vardı. Ayrıca gerçekten utangaçtı. Onu bazen partilerde görürdüm ve her zaman ikizi (Dylan Sprouse) ile gelişigüzel konuşurdum ama çok içine kapanık olduğu için Cole ile hiç konuşma şansım olmadı. “ diye de sözlerine ekledi.

Ekibin en maceracısı: Cole Sprouse

Oyunculuğun yanı sıra gelişmekte olan bir fotoğrafçı da olan Sprouse, her hafta sonu Vancouver'ı keşfe çıkıyor. Glamour'a konuşan Madelaine Petsch, "Her zaman yerleri araştırıyor. ' Şu an bulunduğum bu yer için benim test deneğim olmak isteyen var mı?' gibi şeyleri sık sık söyler." dedi. Sprouse ayrıca diğer oyuncuları da dışarı çıkıp şehri keşfetmeye teşvik ediyor. Betty’i canlandıran Lili Reinhart, Cosmopolitan'a şunları söyledi: "Çekim yaparken Cole bizi 'Çekim yapmadığınız hafta sonları dışarı çıkın ve seyahat edin!' diye teşvik ediyor. “

Madelaine Petsch bir vegan

Petsch, her ne kadar bal yediğini belirtse de, "Aslında tüm hayatım boyunca vegandım, " dedi ve ayrıca hayatı boyunca bitki temelli beslendiğini, yani daha önce hiç et yemediğini de sözlerine ekledi. Petsch, Hayvanlara Etik Muamele için Mücadele Edenler Derneği ya da kısaca PETA’nın bilinçlendirme kampanyasına da katıldı. En sevdiği restoran ise Veggie Grill.

Mӓdchen Amick ve Lili Reinhart aynı dövmeye sahip

Dizide anne-kızı canlandıran Mӓdchen Amick ve Lili Reinhart, ilk masa başı okumalarında her ikisinin de aynı noktada aynı sanatçıya ait ok dövmeleri olduğunu fark etmişler. Amick, BUILD Series'e "Kolumuzda aynı dövmeye sahip olduğumuz için hemen bağ kurduk, " dedi. Amick, Young Hollywood'a verdiği röportaja göre Amick'in oku, burcu olan Yay'ın bir sembolü iken; Reinhart'ın oku, depresyonu atlatmasının bir sembolü.

Sprouse ekibin bilgesiymiş

‘Zack ve Cody’nin Lüks Yaşamı’ ile çocuk yaşta şöhretin tadına bakmış olan Sprouse, Riverdale’in diğer genç oyuncularına bu konularda tavsiyeler veriyormuş. Mendes’in Cosmopolitan’a anlattığına göre bu tavsiyelerden birisi, 'Yorumları okuma. Twitter feedini okuma. Ondan uzak dur. Sadece kafana girecek'miş.

Riverdale, karanlık pop kültür etkilerine sahip

İlk bakışta anlayabileceğiniz gibi Riverdale, dizinin evreni hakkında bilgi veren derin kültürel referanslarla bezenmiş bir gençlik dizisi. Dikkat edecek olursanız her bir bölüm, diziye ilham veren bir film, kitap ya da diziye ithafen isimlendirilmiş. Bütünüyle ‘noir’ türü dizinin temel ilhamlarından; ancak David Lynch’in Twin Peaks ve Blue Velvet’inin ve gençlik dramaları Stand By Me ve Brick’in etkilerini de görebiilirsiniz.

Reinhart ve Petsch bir dönem birlikte yaşıyordu

Petsch, özellikle de ilk sezonun çekimleri sırasında Vancouver’da beraber yaşadıkları için Reinhart’la oldukça samimi olduklarını itiraf etti. Petsch’in Glamour’a söylediğine göre, ikili ilk olarak havaalanında tanışmış ve ardından da çok hızlı bir şekilde en yakın arkadaş olmuşlar. Petsch, “Birlikte yaşıyoruz, bu yüzden de ilişkilerimiz, kişisel yaşamımız ya da herhangi başka bir şey hakkında konuşabiliyoruz, ve sürekli arkamı kolluyormuş gibi hissediyorum, “ diye de ayrıca ekledi.