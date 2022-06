Sinema tarihinin en ünlü isimlerinden Robert De Niro, tarihe iz bırakan hangi Türk'ü oynamak isterdiniz sorusuna yanıt verdi. De Niro'nun açıklaması pek de şaşırtıcı olmadı.

The Godfather serisindeki rollerinin yanı sıra Goodfellas, Once Upon a Time in America, Taxi Driver, Casino ve The Deer Hunter gibi yapımlarıyla da hafızalara kazınan efsane oyuncu Robert De Niro, ortağı olduğu restoran zincirinin İstanbul'daki şubesinin açılışı için Türkiye'ye geldi. Bu ziyaretinde gazeteci Olkan Özyurt ile bir araya gelen Robert De Niro, gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.

Olkan Özyurt'un Robert De Niro'ya yönelttiği sorulardan bir tanesi de "Türk dünyasından tarihi bir şahsiyeti oynamak isteseydiniz, kim olurdu?" şeklindeydi. Bu noktada kendinden emin bir tavır sergileyen usta oyuncu, aslında birden çok tarihi kişiyi canlandırırken keyif alacağını söyledi. Peki Robert De Niro'nun Türk tarihi denince aklına gelen ilk isim kim miydi? Tabii ki Mustafa Kemal Atatürk.

"Aklıma ilk olarak Atatürk geliyor"

Robert De Niro'nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: "Eminim ki tarihinizde canlandırmaktan çok büyük keyif alacağım birçok tarihi kişilik var. Ama elbette aklıma ilk olarak Atatürk geliyor. Ama şu an için böyle bir durum yok."

Robert De Niro'nun ülkemizdeki açıklamaları elbette bunlarla sınırlı değil. Bir önceki gün de basın toplantısı gerçekleştiren oyuncu, iyi bir senaryo olması durumunda İstanbul'da film çekebileceğini söylemişti. Robert De Niro'nun İstanbul ile ilgili açıklamaları da şöyle; "İstanbul çok büyük ve çok güzel bir şehir. Gördüğüm kadarıyla da büyümeye devam ediyor. Keşfetmeye açık. Mesela bu beni heyecanlandırıyor."