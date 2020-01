Avengers: Endgame ile Marvel Sinematik Evreni’ne elveda diyen ünlü oyuncu Robert Downey Jr., yeni filmi Dolittle’ın tanıtımı için verdiği bir röportajda Iron Man’in geri dönebileceğini ima etti.

Marvel Sinematik Evreni’nin kurulmasında büyük bir etkiye sahip olan Robert Downey Jr. ve can verdiği karakteri Iron Man, Avengers: Endgame ile birlikte Marvel Sinematik Evreni'ne duygusal bir sonla elveda demişti.

Vedaya rağmen Robert Downey Jr., hayranların kendisini hâlâ Tony Stark olarak görme ihtimallerinin olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, 'extratv' isimli YouTube kanalına verdiği röportajda her an her şeyin olabileceğini ifade etti.

Robert Downey Jr.’ın Marvel macerası:

Downey, Marvel Sinematik Evreni’ne ilk olarak 2008 yılında ilk Iron Man filmiyle giriş yapmıştı ki o dönem henüz sinematik evren kurulmamıştı. Ünlü oyuncu, 10 yıldan fazla süredir canlandırdığı Iron Man karakteriyle toplamda 10 farklı filmde boy gösterdi. Spider-Man: Far From Home’da da gözüken ünlü oyuncu, Black Widow filminde de kısa bir rol alabilir.

Downey, Marvel’ın şu an bir yolda olduğunu ve birçok farklı şey denediklerini söylerken “Onlar adına oldukça heyecanlıyım, tasarlaması oldukça zor bir iş” ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun Marvel evreninde geçirdiği süre boyunca "sinematik evrenden çıkmak" istediğiyle ilgili çeşitli söylentiler de gündeme gelmişti. Hatta Iron Man 3 filminden sonra Captain America: Civil War filmini çekebilmek için Robert Downey Jr.’ı zorladıklarıyla ilgili dedikodu haberleri bile ortaya çıkmıştı. Tabii tüm bu dedikoduların ne kadar doğru olduğunu bilmemiz mümkün değil ancak oyuncu en sonunda bu evrenden çıktı.

Ünlü oyuncunun eşiyle beraber hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı yeni filmi Dolittle, 17 Ocak’ta ülkemizde de vizyona girecek. Usta aktörün bu filmde hayat verdiği karakterse hayvanlarla konuşabildiğini keşfeden bir doktor olacak.