Usta yönetmen Christopher Nolan'ın yeni başyapıtı Tenet için heyecanlı bekleyiş sürerken, filme dair çok ilginç bir detay ortaya çıktı. Ünlü sinema dergisi Total Film ile konuşan Nolan, fragmanda görülen uçağın hangara çarptığı sahnenin tamamen gerçek olduğunu söyledi.

The Dark Knight üçlemesi, Inception, Interstellar, Memento ve Dunkirk gibi hafızalarda yer bırakan pek çok filmde imzası bulunan İngiliz yönetmen Christopher Nolan, zaman-mekan kavramlarını alt üst edecek 205 milyon dolar bütçeli yeni eseri Tenet ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Oyuncu kadrosunda John David Washington, Robert Pattinson ve Elizabeth Debicki gibi başarılı isimlerin olduğu film, hikayesi itibarıyla gizemini hala koruyor, ancak bugüne kadar izlediğimiz fragmanlar ve oyuncu kadrosu tarafından paylaşılan bilgiler, Tenet’in nükleer savaşı engellemek üzerine bir film olacağı yönünde.

205 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olan Tenet'te, olası bir nükleer savaş engellenmeye çalışılacak

Popüler sinema dergisi Total Film ile Tenet hakkında konuşan Nolan, yeni filmine dair çok ilginç bir detay paylaştı. Yayınlanan son fragmanda bir kısmı görülen uçağın hangara çarpma sahnesinin tamamen gerçek olduğunu söyleyen ünlü yönetmen, bunun için bir Boeing 747 tipi uçak satın aldıklarını ifade etti.

Söz konusu aksiyon sahnesini gerçek bir uçakla çekmenin, görsel efektler veya minyatürlerle yapmaktan şaşırtıcı derecede daha verimli olduğunu belirten Nolan, “Bir sahne için uçak satın almak tuhaf gelebilir, ancak yaptığımız planlamalar sonucunda bunun daha verimli olacağı sonucuna vardık. Özel efekt süpervizörümüz Scott Fisher ve yapım tasarımcısı Nathan Crowley ile çok iyi bir iş çıkardık. Bunun bir parçası olmak çok heyecan vericiydi” dedi.

Nolan, filmdeki çarpışma sahnesi için gerçek bir Boeing 747 tipi uçak satın aldıklarını söyledi

Tenet’in başrolünde izleyeceğimiz John David Washington ise CinemaBlend'e verdiği demeçte, "O gerçek bir uçaktı ve bina da gerçekti. Uçak binaya çarptı. Bütün çekim ekibi şahit olduk ve alkışlamaya başladık. İnanılmazdı" ifadelerini kullandı.

Tenet, koronavirüs salgını nedeniyle yüksek profilli pek çok filmin ertelendiği bugünlerde, en başta açıkladığı gösterim tarihine sadık kalmaya devam ediyor. Nolan’ın yazıp yönettiği aksiyon ve bilim kurgu türündeki Tenet, bir değişiklik olmadığı takdirde 17 Temmuz’da izleyicilerle buluşacak.

Tenet fragmanı