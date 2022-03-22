Kripto para varlıklarınızı yönetmeniz için ve kripto para alım - satımı yapmanız için çeşitli seçenekler sunan Robinhood, bu defa da kullanıcılarına yeni bir Cash Card sundu.

Kripto piyasası şu sıralar yaşanılan dalgalanmalarla sürekli gündemde. olmayı başarıyor. Tabii her ne kadar dalgalanmalar yaşansa da kripto para birimleri pek çok şirket tarafından kabul edilmiş bir ödeme yöntemi olmaya devam ediyor. Üstelik neredeyse her gün bu şirketlere bir yenisi daha ekleniyor. Durum böyleyken yakın bir gelecekte bakkal alışverişlerimizde bile kripto parayla ödeme yapabilmemiz oldukça mümkün.

Kripto para piyasasındaki önemli platformlardan biri olan ve kripto alım - satımı yapabileceğiniz Robinhood, kullanıcılarının kripto para varlıklarını yönetmeleri için pek çok olanak sunuyor. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru kullanıcıların kripto para birimi hediye edebileceği yeni bir özellik getiren Robinhood, bu defa da kripto para varlıklarınızı alışverişlerinizde kullanabileceğiniz bir ‘Cash Card’ çıkarttı.

Cash Card'la harcama yaparken, bir yandan da yatırım yapabiliyorsunuz

Eğer halihazırda Robinhood borsasında kripto para birikiminiz varsa ‘Cash Card’ adlı bu yeni kart sistemiyle kripto paralarınızı internet alışverişlerinizde ve Mastercard geçen her yerde kullanabilirsiniz. Robinhood, kullanıcılarının bu kart yardımıyla kripto para varlıklarını kullanarak alışveriş yapmalarına, para çekebilmelerine ve para gönderebilmelerine olanak sağlıyor. Üstelik bunu yaparlarken kullanıcılarına pek çok hediye ve yeni yatırım fırsatları sunuyor. Robinhood geçtiğimiz yıllarda yine bu kartla benzer özelliklerde bir debit kart çıkartmıştı ancak kullanım alanı bu kadar kapsamlı değildi. Şirket bu sebeple eski debit kart yerine çok daha kapsamlı ve kolay bir kullanıma sahip yeni Cash Card’ı çıkarttı.

Bu kartta yapılan en büyük özellik ise; kullanıcıların para harcarken hisse senetleri ve kripto para varlıklarından otomatik olarak yatırım yapabilecek olması. Peki bu ne anlama geliyor? Diyelim bir bardak kahve aldınız ve kahveye 10,55 dolar verdiniz; Robinhood bu ödemeniz için sizden 11 dolar kesinti yaparak kalan 0,45 dolarla da önceden seçmiş olduğunuz bir kripto para birimine yatırım yapıyor. Yani bir yandan siz harcama yapmaya devam ederken, bir yandan da kripto para varlıklarınız artıyor. Robinhood’un bu yeni kartın kullanımını artırmak için kullandığı tek yöntem de bu değil. Kullanıcıların haftalık olarak harcamalarından yüzde 10 ila 100’ünü hediye edecek. Bu özellik şu anlık 10 dolar ile sınırlı olsa da şirket bu hediye sistemi üzerinde ilerleyen günlerde yeni çalışmaları olacağını söylüyor.

Malesef bu kart ülkemizde şu anda kullanılamıyor ancak ilerleyen günlerde kripto para ödemelerinin ülkemizde de daha yaygın bir hale gelmesiyle ülkemizde de kullanıma açıldığını görebiliriz.