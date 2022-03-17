Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaş gölgesi altında kripto para yasasını onayladı. Bu yasa, Ukraynalı olan ve olmayan tüm borsaların önünü de açtı. Yatırımcılar için hiçbir kısıtlamanın olmadığı kanun, Ukrayna'nın kripto paraları resmen tanıdığı anlamına geliyor.

Şubat ayının son günlerinden beri Rusya'nın haksız işgal girişimi altında olan Ukrayna'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, şubat ayında meclisten geçen kripto para yasasını resmen onayladı. Böylelikle savaş sürecinde toplanan kripto para yardımları ile ilgili yasal prosedürlerin önü açılmış oldu. Gelin hep birlikte bu tasarının detaylarına bakalım.

Volodimir Zelenski'nin imzasını taşıyan yasa tasarısına baktığımızda hem Ukraynalı hem de yabancı şirketlerin ülkede borsa açabileceklerini ve yasal olarak hizmet verebileceklerini görüyoruz. Üstelik bankalar, işlemlerin kolaylaştırılması adına yerli ve yabancı borsalara yardımcı olabilecekler. Yatırımcılar içinse hiçbir kısıtlama söz konusu değil. Ukraynalılar, kripto para alım satımlarını gönül rahatlığı ile yapabilecekler.

Ödeme yöntemi olarak kullanılamıyor

Devlet Başkanı tarafından imzalanarak yürürlüğe giren kanun, kripto para birimlerini bir ödeme yöntemi olarak kullanmanın önünü açmıyor. Yani Ukraynalılar, kripto para yatırımları ile bir yerde alışveriş yapamayacaklar. Ancak bunun çok da önemli olmadığını söylemek lazım. Zira hükümet, savaş nedeniyle başlattığı kripto para yardım toplama kampanyasını aktif olarak kullanılıyor. Yüzlerce milyon dolarlık yardım, borsalarda fiziki paraya dönüştürülerek kullanılıyor. Bilindiği kadarıyla Ukrayna hükümeti, dünyanın dört bir yanından toplanan kripto para yardımları ile asker ve mağdurlara yardımcı oluyor.

Yasanın detaylarına baktığımızda, aslında bu hamle ile kripto paraların resmen tanındığına şahitlik etmiş oluyor. Ukrayna, içinde bulunduğu olağanüstü koşullarda vatandaşlarını korumak için kripto paraları kullanmaya başlamış oldu. Bu gelişme, kripto para dünyasının aslında ne denli önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Ülkenin resmi para birimi, bu süreçte kullanılamaz olsa da Ukraynalılar, kripto paralar aracılığıyla yaşamlarını sürdürmeye devam edebilirler.