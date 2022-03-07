Binance, yeni nesil ödeme şirketi Bifinity'yi duyurdu. Gerçek anlamda Mastercard ve Visa gibi ödeme sağlayıcılara rakip olan Bifinity, dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir kişinin gerçek para karşılığı kripto para ödemesi yapmasını sağlayacak.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, bugün yeni bir şirket kurduğunu açıkladı. "Bifinity" olarak isimlendirilen bu şirket, yeni nesil bir ödeme teknolojisi sunuyor. Bireysel tüketiciler, kripto tüccarları ve işletmeler, Bifinity aracılığıyla resmi itibari paralardan kripto paralara kolaylıkla ödeme yapabilecekler. Bifinity aslında Mastercard ve Visa gibi ödeme sağlayıcılara yeni bir rakip olacak.

Bifinity, işletmeler için bir dizi API'ye sahip olacak. Bu API'ler ile yapılacak entegrasyonlar, işletmelerin kripto para ile ödeme almalarını kolaylaştıracak. 50'den fazla kripto paraya destek verecek olan sistem, Mastercard ve Visa gibi önde gelen ödeme sağlayıcıların tümünü destekleyecek. Bu sayede bir yere gittiğinizde kredi kartınızı verip bir kripto para birimiyle ödeme yapabileceksiniz.

Kripto paraların hayata entegresini kolaylaştıracak

Konuyla ilgili açıklamalar, Bifinity Başkanı Helen Hai tarafından yapıldı. Kripto ve Web3 ekonomisinin her geçen gün biraz daha büyüdüğünü ifade eden Helen Hai, geleneksel finansı merkezi olan ve olmayan kripto para piyasaları ile birleştirmenin yolunun Bifinity olduğunu belirtti. Helen Hai'ye göre Bifinity, kripto paraların gerçek hayata entegresini kolaylaştıracak.

Bifinity, bugün itibarıyla piyasaya sürülen bir sistem. Bu yüzden bu sistemin biraz süreye ihtiyacı var. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre yeni nesil ödeme teknolojisi, birkaç ay içerisinde entegrasyonları yapacak. Örneğin İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde popüler olan Paysafe ile entegre edilecek sistem, kartların kripto paralarla ödemeye açılmasını sağlayacak. NFT için de destek verecek teknoloji, çok yakında DEX cüzdanları ile entegrasyon imkanı sunacak. Binance'in yeni şirketinin ne kadar etkili olacağını çok yakında göreceğiz.