Roblox'a 4 Boyutlu Nesneler Oluşturabileceğiniz Bir Özellik Geldi!

Roblox, oyuncuların 4D nesneler oluşturmasına imkân tanıyan yeni aracını erişime açtı. Henüz test aşamasında olan özellik, 3 boyutlu bir nesneye hareket ve etkileşim desteği vermeye yarıyor. İşte detaylar...

Uzun zamandır Türkiye'de erişime engelli olan Roblox'tan oyunseverleri mest edecek bir hamle geldi. Geçtiğimiz yıl tüm Roblox oyuncularına 3 boyutlu nesneler oluşturmalarını sağlayan bir yapay zekâ aracı geliştiren ekip, şimdi bunun kapsamını genişletti. Roblox oyuncuları, artık 4D nesneler oluşturabilecekler.

Henüz beta sürümde test edilen yeni özellik, 3 boyutlu nesnelere hareket ve etkileşim desteği ekliyor. Mesela daha önce tasarlanan bir otomobil, katı ve hareketsiz bir hâldeydi. Yeni özellik sayesinde tasarlanan otomobil, hareket edebilecek ve oyunculara etkileşim imkânı sunabilecek.

Roblox'ta üretilen 4D nesneler işte böyle görünecek:

Roblox geliştiricileri, şu an için denenebilecek 2 farklı test şeması sunuyor. Bunlardan biri "Car-5" olarak isimlendiriliyor. Ana gövde ve 4 tekerleğe ev sahipliği yapan bu şema, oyuncular tarafından bir otomobil veya uçak gibi bir nesneye dönüştürülebiliyor. "Body-1" olarak isimlendirilen ikinci test şeması ise diğer nesnelerin tasarlanması için kullanılabiliyor.

Henüz erken aşamada olan 4D nesne oluşturma aracı, ilerleyen dönemde oyuncuların kendi şemalarını oluşturmalarına izin verecek. Üretilen bir nesnenin nasıl bir davranış sergileyeceği de yine oyuncular tarafından belirlenmiş olacak.