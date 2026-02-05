Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED), Dijital Oyunlarla İlgili Yasa Taslağına Yönelik Açıklama Yayınladı

Son günlerde Türk oyun sektörünün en önemli konusu hâline gelen, dijital oyunlarla ilgili yeni yasa taslağına yönelik Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED)'den önemli bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve son olarak 34 sayfalık "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı"nın yayınlanmasıyla detayları daha da netleşen oyunları yönelik yasak gelip gelmeyeceğine yönelik tartışmalarla ilgili bir açıklama da Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği'nden geldi.

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği resmî X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Görüşmelerimizde ilettiğimiz teknik geri bildirimlerin, Bakanlığımız ve BTK tarafından yapıcı ve olumlu karşılanmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerine yer verilirken, gelecekte de bu konuyla ilgili görüşmeler olacağından ve Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği'nin konuya dair görüşlerine ve yaklaşımına yer verildi.

"Gerekli düzenlemeler yapılırsa pratikte bir değişiklik yaşanmayacak."

"Her iki tarafta da gerekli düzenlemeler yapılırsa, platformların mevcut işleyişlerini değiştirmelerine gerek kalmayacak, oyuncular açısından da pratikte bir değişiklik yaşanmayacaktır." ifadesini kullanan Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği her ne kadar şu noktada oyuncuların yüreğine su serpmiş olsa da yayınlanan yeni Eylem Planı'nın ne gibi sonuçlar doğuracağını şu aşamada tahmin etmek güç.

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği tarafından yayımlanan açıklamanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.