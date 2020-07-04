Roblox Alan Baba, Binlerce Sterlinlik Faturayla Karşılaştı

11 yaşındaki kızı için 4,99 sterline Roblox isimli mobil oyunu satın alan baba, ay sonu gelen faturayı görünce şok geçirdi. Hiçbir şeyden haberi olmayan baba, ay sonunda 4 haneli bir faturayla karşılaştı.

Mobil oyun sektörü hızla gelişiyor ve bu oyunların gelir birincil gelir kaynakları arasında reklamlar ve oyun içi satın alımlar bulunuyor. Belki de bunun farkında olmayan bir baba, kızına son zamanların en popüler oyunlarından biri olan Roblox isimli mobil oyunu satın aldı.

Normal şartlar altında yalnızca 4,99 sterline sahip olunabilen oyun, oyun içi satın almaları da bünyesinde barındırıyor. Ancak oyun içi satın alımlarla birlikte oyuna yaptığınız harcamalar bir hayli artabiliyor. Talihsiz baba içinse bu meblağ toplam 4.642 sterlin ya da 39 bin 770 TL anlamına geliyordu.

"Olayı kavrayamadım"

Olayla ilgili açıklama yapan Steve Cumming, kızının arkadaşlarıyla bir oyun oynamak istediğini ve oyunun 4,99 sterlin değerinde olduğunu söylediğini bildirdi. 16 Nisan tarihinde bu harcamayı bilinçli olarak yaptığını ve başka bir harcama beklemediğini de ifade etti.

Pandemi sırasında çevrimiçi bankacılığa geçiş sağlayan Cumming, teknolojiyle arasının iyi olmadığını da aktardıktan sonra hesabından 4.462 sterlinin gittiğini ifade etti.

0,99 sterlin ila 9,99 sterlinlik yüzlerce işlemle karşı karşıya kalan 72 yaşında Steve Cumming olayı kavrayamadığını ve dolandırıldığını düşündüğünü söyledi. Bankasını arayıp bilgi aldığındaysa işlemlerin kendi hesabıyla Google Play üzerinden Roblox isimli bir uygulama arasından geçtiğini öğrendi.

Durumu kızına anlatan Steve Cumming, kızının son derece üzüldüğünü ve paranın gerçek para olmadığını (Monopoly parası olduğunu) düşündüğünü ifade etti. İşin güzel tarafıysa Roblox parayı geri ödemeyi kabul etti. Roblox, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"İzinsiz satın alımların önüne geçmek için otomatik ödeme bilgilerini kaydetmeme ve mümkün olduğunda uygun para iadelerini sağlamak için ebeveynlerle iletişime geçme gibi önlemleri alıyoruz."