Roborock'un CES 2026'da Duyurduğu Tüm Ürünler

En büyük robot süpürge markalarından olan Roborock da CES 2026'da yerini aldı. İşte şirketin yaptığı duyurular.

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliği Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2026, ABD’nin Las Vegas şehrinde başladı. 9 Ocak 2026 gününe kadar devam edecek etkinlikte dünya çapından teknoloji şirketleri yeni ürünlerini ve hizmetlerini sergiliyor. Süpürgeleriyle tanıdığımız Roborock da bunlardan biri.

Roborock, CES 2026 kapsamında bu yıl piyasaya süreceği yeni ürünlerini resmen bizlerle buluşturdu. Robot süpürgeler başta olmak üzere şirketten birçok farklı duyuru geldi. Gelin Roborock’un CES 2026’da tanıttığı ürünlere bakalım.

Saros 20

Tabii ki en dikkat çeken modeller robot süpürgeler. Şirketin Saros 20 süpürgesi, sınırları zorlamak üzere tasarlanan AdaptiLift Chassis 3.0 Özelliği ile Çift Katmanlı Eşikleri Aşan Uyarlanabilir Hareket Kabiliyeti ile gelişmiş bir görsel algılama altyapısı ve adaptif algoritmalarla yönlendiriliyor ve kaldırılabilir ana ve yardımcı tekerlekleri ile tırmanma kolunu bir araya getirerek düzensiz geçişleri analiz ve test ederek en uygun geçiş yöntemini hafızasına alıyor. Saros 20, 4,5cm yüksekliğe kadar çift katmanlı eşikleri aşarak odalar arasında kesintisiz temizlik sağlıyor.

Roborock Saros 20’de yer alan StarSight Autonomous System 2.0, gelişmiş navigasyon kabiliyetiyle ev içi temizlikte hassasiyet seviyesini ileri taşıyor. Yeni nesil 3D algılama platformu, 200’ün üzerinde nesne türünü tanıyabiliyor ve daha isabetli engel kaçınma performansı sunuyor. Ayrıca 7,98 cm’lik ultra ince gövde yapısı, Saros 20’nin koltuk ve yatak altları gibi dar alanlara rahatlıkla erişmesini sağlayarak gözden kaçan toz ve kirlerin de temizlenmesine olanak tanıyor. Uygulamadan Derin Halı Temizliği moduyla 1,18 inç yüksekliğe kadar orta ve yüksek havlı halılarda tam performans sunuluyor.

Saros 20 Sonic

Ailenin diğer üyesi, Saros 20 Sonic, Saros 20’nin sunduğu akıllı otonomi altyapısını, daha ileri bir temizlik performansıyla birleştiriyor. Saros 20 Sonic, ilk kez, %27 daha geniş titreşim alanına sahip tek mop başlığı sayesinde fiziksel olarak uzayarak süpürgelik diplerine kadar ulaşıyor ve kenarlarda 0 mm boşluk hedefiyle temizlik yaparak çoklu mop ped sistemlerinde sıkça görülen su boşluklarını ortadan kaldırıyor. Bu sayede çizgi izi minimuma indirilmiş, uçtan uca bir moplama sunuyor.

Kullanıcılar ayrıca Roborock uygulaması üzerinden su akışını ve titreşim yoğunluğunu birbirinden bağımsız şekilde ayarlayabiliyor ve ahşap zeminler için minimum su, mutfak gibi yağlı alanlar içinse maksimum moplama gücü seçebiliyor. En dikkat çeken özelliği ise VibraRise 5.0 Sonic Paspas sistemi. Bu sistem, dakikada 4.000 titreşim üreterek kurumuş lekeleri aktif biçimde çözüyor ve kenarlara kadar uzanan yapısıyla uçtan uca bir paspaslama sağlıyor.

Yepyeni RockDock

Gerçek anlamda eller serbest bir temizlik deneyimi sunan yepyeni RockDock istasyonu da var. İstasyon, kendi kendine bakım yapabilen akıllı yapısıyla temizlik sürecini uçtan uca otomatikleştiriyor. Temizlik döngüsü, yağı çözen ve derin temizlik sağlayan 100°C sıcak suyla paspas yıkama aşamasıyla başlıyor.

Bunu izleyen kapsamlı kurutma sürecinde sıcak hava yalnızca mopları ve dock tabanını değil; toz torbası ve tahliye kanalları dahil olmak üzere tüm iç toz yolunu kurutarak küf ve koku oluşumunu etkili biçimde önlüyor. Sistemde 65 güne kadar otomatik toz boşaltma ve 6.400 mAh batarya için 150 dakikalık hızlı şarj özellikleri de var.

Qrevo Curv 2

Bunlar dışında rulo paspas özelliğine sahip süpürge Qrevo Curv 2 de tanıtıldı. Şirketin motorlu kendi kendini temizleyen rulo paspaslı modeli olarak kayıtlara geçen Curv 2, diğer modellere göre tek geçişte daha geniş bir alanı temizleyebiliyor. 15 Newton'luk aşağı doğru basınçla 220 rpm'de dönen modedel, halı üzerindeyken devreye giren bir "rulo kalkanı" bulunuyor ve paspas, kenarlara ulaşmak için robottan dışarı doğru uzanabiliyor. 20.000 pa emiş gücünü de ekleyelim.

Roborock RockMow X1 LiDAR

Son olarak ABD’de yılın sonlarında piyasaya sürülecek ilk robot çim biçme makinesi Roborock RockMow X1 LiDAR da tanıtıldı. Cihazda otonom navigasyon, dört tekerlekten çekiş ve LiDAR ile görsel eşzamanlı konumlandırma ve haritalama özellikleri var. %80'e varan eğimli arazilerde ve 3,1 inç yüksekliğe kadar olan engellerin üzerinden geçebiliyor. Roborock'a göre, günde yaklaşık 2 bin metrekare alanı biçebilecek.