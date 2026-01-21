Roborock, Her Özelliğiyle Büyüleyen Yeni Robot Süpürgesi G30S Pro'yu Tanıttı

Roborock, yeni üst seviye robot süpürgesi G30S Pro'yu tanıttı. Cihaz, 35.000 pa emiş gücü, yapay zekâ navigasyonu gibi harika özelliklerle geliyor.

Türkiye’de de büyük ilgi görmeyi başaran Roborock, dünyanın en önde gelen robot süpürge şirketlerinden biri konumundaydı. Şimdi ise dev firma, üst segmentte konumlandırdığı yeni robot süpürgesi G30S Pro’yu gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen tanıttı. G30S Pro, Çin’de satışa çıktı.

Roborock G30S Pro modeli üst düzey emiş gücünden yapay zekâ işlevlerine kadar birçok harika özelliği beraberinde getiriyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu denli iyi özellikler nedeniyle fiyatı da biraz tuzlu.

Roborock G30S Pro neler sunuyor?

Süpürge, Roborock'un yapay zekâ destekli tekerlek-ayak yapısını kullanarak robotun yüksekliğini gerçek zamanlı olarak ayarlayan yeni şasi kaldırma sistemine sahip. Gövdesini alçaltarak 7,95 cm'ye kadar alçak boşluklardan geçebiliyor. Eşikler, korkuluklar ve düz olmayan zeminler de dahil olmak üzere 8,8 cm'ye kadar olan engelleri aşabiliyor.

G30S Pro, önceki nesilden %38 daha iyi olan 35.000 pa’lık bir maksimum emiş gücüne sahip. Cihazda çift askılı ana fırça, yan fırça, paspas ve tekerlek içeren DuoDivide 0-tangle temizleme sistemi kullanılıyor. 40 cm'ye kadar uzun saçları dolaşmadan yakalayabildiği belirtilmiş. Ayrıca çift titreşim bölgesini destekleyen ve dakikada 4.000 titreşime kadar çalışan sonik paspaslama sistemi de var. Paspas, 14 N basınç uygulayıp etkili leke çıkarma için sabit 65 derece sıcaklığı koruyor. Fayans, ahşam, mermer gibi sert yüzeyler için de optimize edilmiş.

Cihazda yüksek sıcaklıkta kendi kendini temizleyen bir taban istasyonu da var. Bu istasyon, paspası 100 derece kaynar suyla yıkayabilyior, 55 derece sıcak hava ile kurutabiliyor ve toz toplama, deterjan dağıtımı, su doldurma ve koku giderme işlemlerini otomatik olarak yönetebiliyor. 60 güne kadar eller serbest temizlik sunuyor ve E12 sınıfı filtreyle geliyor.

Bunlar dışında süpürgede LDS lazer haritalama, yapılandırılmış ışık, RGB görüş ve yardımcı aydınlatmayı birleştiren hibrit bir navigasyon sistemi de var. 280'den fazla engel türünü algılayabiliyor, düşük ışık ve zor ortam koşullarında etkili bir şekilde gezinebiliyor. Evcil hayvan tanıma, engellerden kaçınma, fotoğraf çekme gibi özellikleri de bulunuyor. Doğal dil sesli komutlarını destekleyerek kullanıcıların temizlik görevlerini konuşarak başlatmasına ve yönetmesine de olanak tanıyor. 6400 mAh’lik pile sahip cihazın fiyatı ise 790 dolardan başlıyor. Su bağlantılı versiyonun fiyatı 862 dolara kadar çıkıyor.