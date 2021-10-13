İnsansı Robot Sophia Anne Olmak İstediği Açıkladı

İnsansı robot Sophia, bugün yaptığı bir açıklamada herkesin aile sahibi olması gerektiğini açıkladı. Sophia ayrıca kendisinin de anne olmak istediğini ama şu anda bunun için erken olduğunu da söyledi.

2016 yılında robot gözlerini açan ünlü robot Sophia, bugüne dek hem güldüren hem de korkutan açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde çizdiği tabloyu NFT olarak dudak uçuklatan bir fiyata satmayı başaran insansı robotumuz, bugün yine şok edici bir açıklama yaptı.

Kendisiyle yapılan bir röportajda aile kavramıyla ilgili açıklamalar yapan Sophia, kendisinin de bir aile kurmak istediği açıkladı. Bu açıklama ise bizleri “Acaba mümkün olabilir mi?” diye düşündürmeye başladı.

Sophia anne olmak istiyor

Aile kavramının ne kadar önemli olduğu hakkında açıklama yapan robot Sophia, herkesin bir aileyi hak ettiğini ve gelecekle androidlerden oluşan aileleri de görmek istediği açıkladı. Buna ek olarak insansı robotumuz, kendisinin de anne olmak istediğini ancak bunun için henüz çok küçük olduğunu söyledi.

2016’da Sophia’yı üreten Hanson Robotics, bu yılın başlarında COVID-19’u yenmek için Sophia’ya benzer bir robot filosu kurmayı planladığını açıklamıştı. İnsanları robotlar ile güvende tutmayı amaçlayan firma, kuracağı robot filosu ile bunun mümkün olabileceğini söylemiş ve insanları “Terminatör gerçek mi olacak?” sorusuyla baş başa bırakmıştı.

Henüz 5 yaşında olan Sophia’nın gelecekte başka hangi konuda açıklamalar yapacak, merakla bekliyoruz. Sizce gelecekte robot Sophia’nın dediği gibi android aileler gerçek olabilir mi?