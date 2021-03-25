Son günlerin popüler kripto teknolojisi NFT ile satılan son eserlerden biri, dünyanın vatandaşlık verilen ilk robotu Sophia'nın çalışması oldu. Esere yaklaşık 5,5 milyon lira ödendi.

Her gün yeni bir şeyin dijital olarak şifrelenip NFT ile satıldığına şahit oluyoruz. Bir nevi dijital özgünlük imzası olan NFT ile satılan şeylerin arasında tweetler, görseller, videolar, tuvalet kağıtları… pek çok farklı şey yer alıyor.

Dijital imzalı dijital bir sanat eseri daha NFT ile alıcı buldu. İnsansı robot Sophia'nın eseri 688 bin dolara (yaklaşık 5,47 milyon TL) alıcı buldu. Böylece bir noktada "Makineler de sanat yapabilir mi?" sorusuna en azından NFT anlamında cevap bulunmuş oldu.

İtalyan sanatçı ile ortak çalışma

Sophia Örneklemesi (Sophia Instantiation) adı verilen eser, İtalyan sanatçı Andrea Bonaceto ile Sophia'nın ortak çalışmasının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bonaceto'nun Sophia'nın çok parlak renklere sahip bir portresini sunmasıyla başlayan çalışmada insansı robot, bu görüntüyü kendi nöral ağında işledi. Ardından da Sophia bu görüntüyü kendince yorumlayarak yeni portresini oluşturdu.

Hong Kong merkezli Hanson Robotics tarafından üretilen Sophia, sık sık konuşma yeteneğiyle gündeme geliyordu. 2016 yılından bu yana aktif olan Sophia, hem talk show programlarında hem de konferanslarda yer aldı. Hatta Suudi Arabistan'ın vatandaşlık vermesiyle bir ülkenin vatandaşı olan ilk robot da oldu.

Eserde insan desteği yok

Sophia'nın eserinin satışa çıktığı Nifty Gateway sitesine göre portrenin resmedilmesi işlemi "hiçbir insan yardımı olmaksızın Sophia'nın aldığı kararlara göre" yapıldı. NFT ile satışa sunulan eser 700 bin dolara yakın bir meblağa satılarak dikkat çekti.

Öte yandan NFT çılgınlığında Sophia'nın eseri görece küçük bir meblağ karşılığında gerçekleşmiş oldu. Dijital sanatçı Beeple'ın "Everydays: The First 5000 Days," adlı eseri 69 milyon doların üstünde bir meblağa satılmış ve yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı 3. eser olmuştu.