Hem emiş gücü hem şarj performansıyla büyük evler için bile tercih edebileceğiniz DreameBot D9 Max robot süpürgeyi yakından inceleyelim.

Akıllı harita kontrol işlevleri için LİDAR lazer navigasyon teknolojisi ile donatılan ve 4.000 Pa’ya varan emiş gücüne sahip DreameBot D9 Max, 5.200 mAH bataryası sayesinde 250 metrekareye varan büyük evleri bile tek şarjla süpürebiliyor.

Kıyıda köşede kalmış tüyleri ve kirleri kolayca toplayan güçlü süpürme sağlayan DreameBot D9 Max, antibakteriyel bez teknolojisi ile paspas fonksiyonunu da güçlü süpürgesi ile birleştiriyor. Böylece robot süpürgelerden beklenenin üstünde bir paspas performansı da sağlıyor.

Yüksek emiş gücü, hassas sensörler ve özelleştirilebilir deneyim

DreameBot D9 Max, evinizdeki tüyleri ve kirleri kolayca süpürebilmek için yüksek emiş gücü ile donatılmış durumda. Temizlik ihtiyaçlarınız doğrultusunda, dört emiş gücü arasında geçiş yapabilmenize olanak sağlayan DreameBot D9 Max, Nidec tarafından üretilmiş fırçasız motor ve özel tasarım hava kanalı sayesinde daha güçlü bir emiş sağlıyor ve emdiği kiri, tozu doğrudan içerisine alıyor.

DreameBot D9 Max, temizlik öncesinde sizin de düzenleyebileceği bir harita oluşturur ve temizlik için en efektif güzergahı belirler. Duvardan duvara, pinpon topu gibi bir temizlik anlayışı yerine metodolojik bir temizlik anlayışını uygular. Halılar ve sert zeminleri birbirinden ayırabilen D9 Max, halıyı anında algılayıp tepki verir ve emiş gücünü artırmayı seçerek halınız için en güçlü temizlik ayarına otomatik geçer.

20 mm yükseklikteki engellerle karşılaştığında bile temizliğe devam etme özelliğine sahip D9 Max’ta, merdiven sensörleri sayesinde, çok katlı evlerde düşmeden yoluna devam eder.

Tek şarjla 250 metrekare için süpürme ve silme

Dreame D9 Max, 5.200 mAh kapasiteye sahip bataryası sayesinde, tek bir şarjda 250 metrekareye varan alanları temizleyebilir. Pil kapasitesi düşünce, otomatik olarak şarj istasyonuna geri döner, kendisini şarj eder ve temizliğe bıraktığı yerden devam eder.

Dreame D9 Max, hem süpürme hem paspas özellikleri ile tozu, kırıntıları ve döküntüleri süpürürken, seçtiğiniz seviyedeki su akışı ile etkili paspas da yapar. 270 ml kapasiteli su tankı ile mikrofiber özellikli paspas bezindeki nemi daima muhafaza edebilirken, size üç farkıl su akış seviyesinden istediğinizi seçebilmenize olanak tanıyor.

Akıllı ev cihazları ile entegrasyona sahip D9 Max’a evi istediğiniz zaman temizlemeye başlamasını söyleyebilirsiniz.

Kısaca, Dreame D9 Max, süpürge ve paspas kombo özelliği, LİDAR navigasyon, 5.200 mAh batarya ve 4.000 Pa emiş gücü ile dikkat çekiyor. Dreame D9 Max, Mediamark’ta 10,999 TL liste fiyatı yerine 7,449 TL fiyatla satışa sunuluyor. Dilerseniz buradan göz atabilirsiniz.

DreamBot D9 Max Teknik Özellikler