Gelecek geldi. Yakın bir zamanda iş dünyasının her noktasında insanların yaptığı işleri robotlar yapmaya başlayacak. Peki, bu robotları kim kontrol edecek? Robotik kodlama ile doğru komutlar verirsek robotlar dünyayı ele geçiremeyecekler. Gelin robotik kodlama nedir, nasıl öğrenilir, bilmenin avantajları nelerdir yakından bakalım.

Son yüz yıldır edebiyatta, sinemada ve daha önemlisi bilim dünyasında ortak bir fikir var; robotlar geliyor. Yıllardır çizilen ve beklenen gelecek, sonunda geldi. Öyle ki önümüzdeki on yıl içinde robot kullanımının yaygınlaşacağı ve 1 milyardan fazla insanın yaptığı işi artık bu robotların yapacağı tahmin ediliyor. İyi de bu robotlar nasıl çalışacak? Elbette doğru komutları aldıkları robotik kodlama sayesinde.

Kodlama kavramına artık alıştık, robotik kodlama da buna benzer bir kavram. Nasıl ki en ufak bir uygulamayı çalıştırmak için bile kod yazmak gerekiyor, aynısı gelişmiş bir robot için de geçerli. Robot kelimesi biraz ürkütücü olabilir ama bunlar alt tarafı makine. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz gibi dünyayı ele geçirmelerini önleyen tek şey bugün öğrenilen robotik kodlama olacak.

Temelden başlayalım, robot nedir?

Robot; içinde bulunduğu ortamı algılayan, önceden aldığı komutlar doğrultusunda hesaplamalar yaparak bir karar veren ve aldığı karara göre bazı eylemler gerçekleştiren bir makinedir. Yani mutlaka insana benzemesi gerekmiyor. Yalnızca aldığı komutlar çerçevesinde olayı algılayarak bir karar vermesi ve işlevini yerine getirmesi yeterli.

İşlevine göre değişse de tüm robotlarda bulunması gereken bazı temel parçalardan söz etmek mümkün; irili ufaklı motorlar, sensörler ve hesaplama birimleri. Sensörlerle etrafı algılayan robot, motorlar sayesinde eylemleri gerçekleştirecek. Bu eylemlerin ne olacağına ise insanlar tarafından verilen komutlarla dolu hesaplama birimleri karar verecek.

Robotik kodlama nedir?

Bildiğimiz kodlama ile bir tuşa basıldığı ya da bir noktaya dokunulduğu zaman uygulamanın ne yapması gerektiği yazılıyor. Robotik kodlama da aynen böyle çalışıyor. Robotun hesaplama birimlerine belirli senaryolar ekleniyor ve hangi durumda nasıl bir eylem gerçekleştirmesi gerektiği yazılıyor.

Robotik kodlamalar C/C++, Python, Java, C# gibi diller ile yazılabilir. Wiring, Embedded C ve Mbed gibi diller de kullanılabilir ancak bunlar zaten C++ tabanlıdır. Robotik kodlama kulağa biraz masalsı gelse bile aslında temel kodlama ile oldukça benzerdir. Uygulamanın tıkladığınızda açılmasını yazan biri, robotun bir şey algıladığında açılmasını da yazabilir.

Robotik kodlama ne işe yarar?

Robotlar endüstri dünyasında yaygın olarak kullanılıyor. Örneğin bir robot yalnızca kavanoz kapağı kapatmak üzere programlanabiliyor. Bir diğeri çatlak yumurtaları tespit ederek koliden çıkarabiliyor. Yani gelişmiş insan zihni artık bu tür küçük işlerle uğraşmasın diye çoğu tekrara dayalı görevler robotlara veriliyor.

İlerleyen dönemde çok daha gelişmiş komutları yerine getirecekleri elbette aşikar ancak temel olarak robotlar yalnızca onlara verilen çerçeve içinde hareket edecekler. Robotik kodlama bilen programcılar ise bu işin başrolünde olacaklar. Çünkü bir makine ne kadar gelişmiş olursa olsun insan bir programcı tarafından yazılan doğru komutları almadığı sürece metal yığınından başka bir şey değildir.

Robotik kodlama nasıl öğrenilir?

Açık konuşmak gerekirse güzel bir günde evkaftaki memuriyetinizden istifa edip de bir anda robotik kodlama öğrenmeye başlarsanız bir ustaya dönüşmeniz epey vakit alacaktır. Çünkü kodlama öğrenmek için gereken alt yapının birkaç kat fazlası robotik kodlama öğrenmek için gerekiyor.

Peki, robotik kodlama nasıl öğrenilir? İlk olarak robotik kodlama öğrenmesi gereken kitle çocuklardır. İlkokul eğitimi ile birlikte başlayan bir kodlama eğitimi, robotik kodlama üzerine devam ettiği zaman çocuklar gelecek için hazır duruma gelirler. Kaldı ki robotik kodlama çocuklar için geleceği değil, bugünü temsil ediyor.

Üniversitelerin mühendislik bölümlerinde artık kodlama ve robotik kodlama vazgeçilmez bir ders haline geldi. Ancak diyorsanız ne çocuğum ne de mühendisim ama kodlamaya ilgim var; o zaman Udemy ve benzeri eğitim platformlarını incelemenizi öneririz. Hatta biraz temel bilginiz varsa YouTube üzerinden ücretsiz eğitimler bile bulabilirsiniz. Yeter ki azminiz olsun.

Çocuklarda robotik kodlama öğrenmenin faydaları:

Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.

Problem çözme becerisini geliştirir.

Mantıksal, sayısal ve analitik düşünme sistemi geliştirmelerine yardımcı olur.

Takım çalışmasına çok daha yatkın bireyler olmalarını sağlar.

Sonu olmayan yeni bir disiplinde çalışma yapma imkanları olur.

Bugünün ve geleceğin dünyasını yakından tanırlar.

Kolay kolay işsiz kalmazlar ve hiç de fena olmayan maaşlarla çalışırlar.

Çocukların robotik kodlama öğrenmesi, onların gördüklerinden çok daha geniş bir dünya olabileceğini anlamalarını sağlar. Sanat ve bilimle desteklenmiş bir kodlama eğitimi sayesinde çocuklar gerçek anlamda geleceği inşa ederler. Elbette, tüm çocuklar kodlama öğrenirse işsiz kalmayacaklarını garanti etmek ne kadar doğru bilmiyoruz.

Robotik kodlama gerçekten geleceği şekillendirecek mi?

Şöyle bir etrafınıza bakın. Son birkaç yılda kullandığımız makine sayısında ne kadar büyük bir artış olduğunu mutlaka fark etmişsinizdir. Şu an için bu makinelerin butonlarına basarak, dokunarak ya da sesli komutlarla çalıştırıyoruz. Sıfırdan bu noktaya kısacık bir sürede gelen teknolojinin daha da ilerleyeceğini söylemek için kahin olmaya gerek yok.

Kahve makineniz saat kaçta kaç bardak kahve içtiğinizi bilecek ve tam istediğiniz saatte hazır edecek. Basit bir robot kirli sepetiniz dolduğu zaman çamaşırları çamaşır makinesine atacak, yıkayacak, kurutacak ve katlayacak. Jetgiller çizgi filminde gördüğümüz neredeyse her şeyi yaşayacağız. Çünkü yıllar önce imkansız gibi gelen onlarca şeyin bugün mümkün olduğunu gördük. Özellikle çocukların bu dünyadan geri kalmaması için robotik kodlama öğrenmeleri bir lüks değil, bir zorunluluktur.

Geleceğin dünyasında makinelere hakim olmamızı sağlayan robotik kodlama nedir, nasıl öğrenilir, öğrenmenin avantajları nelerdir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve konu hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Robotik kodlama hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.