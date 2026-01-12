Tümü Webekno
Robotlara İnsan Benzeri Dokunma Hissiyatı Kazandıran Yapay Deri Tanıtıldı

Ensuring Technology isimli bir firma, CES 2026'da robotlar için yapay deri tanıttı. Bu teknoloji, robotlara insan benzeri dokunma hissiyatı kazandırabiliyor.

Yapay zekânın da gelişmesiyle insansı robotlar her geçen gün daha da iyi hâle geliyor. Bu robotlar artık görebiliyor, duyabiliyor ve hatta konuşabiliyorlar. Ancak çok büyük bir eksiklik var. O da dokunma hissiyatı. Birçok duyuya sahip olsalar da dünyayı gerçekten hissetme imkânına henüz sahip değiller.

Ancak yakında bu sorunun da ortadan kalktığını görebiliriz. Öyle ki geçen hafta düzenlenen CES 2026 fuarında Ensuring Technology ismi verilen bir şirket, robotlara dokunma hissi kazandıran bir yapay deri tanıttı.

Yapay deri, robotlara insan benzeri hissetme yeteneği kazandırıyor

rob1

Şirketin yeni dokunsal algılama teknolojisi, robotların basit dokunmatik sensörlerin ötesinde basınç, doku ve teması anlamalarına yardımcı olmak üzere tasarlanan bir yapay deri. Bu teknolojiyi kullanan ürünler, şirket tarafından Tacta ve HexSkin olarak adlandırılıyor.

rob2

Tacta, robotik eller ve parmaklar için tasarlanmış çok boyutlu bir dokunsal sensör. Her santimetrekarede 361 algılama elemanı bulunur ve bunların tümü 1000 Hz'de veri örnekler. Şirket, bunun insan dokunuşuyla eşdeğer hassasiyet sağladığını söylüyor. Bu yoğunluğa rağmen, sensör sadece 4,5 mm kalınlığında ve algılama, veri işleme ve uç bilişimi tek bir modülde birleştiyor. Fuarda bu teknolojiyi kullanan bir robotik bir el de gösterildi.

rob3

HexSkin ise dokunma hissini daha büyük yüzeylere yayarak bu fikri daha da ileriye taşıyor. Altıgen, karo benzeri bir tasarımla üretilen HexSkin, karmaşık kavisli şekilleri sarabiliyor ve bu da onu insansı robotlar için uygun hâle getiriyor.

Ensuring’in amacı, insan derisinin dokunmayı nasıl algıladığını ve işlediğini yeniden yaratarak robotların en büyük sorunlarından birini çözmek. Yakın gelecekte dokunma hissiyatına sahip robotlar göreceğimizi söyleyebiliriz.

CES Robotik

