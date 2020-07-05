Rocket Lab Roketi Kalkıştan Hemen Sonra İnfilak Etti

Rocket Lab’ın 13. Electron kalkış görevi büyük bir felaketle sonuçlandı. Firmanın son görevinde kalkışın ardından hem roket hem de taşıdığı yük havaya uçtu. Roketin üzerinde 7 uydu bulunuyordu.

Rocket Lab, Electron adını verdiği roketleriyle uzaya ve atmosfere uydu taşımacılığı yapıyor. Son gerçekleştirdiği “Pics or It Didn’t Happen” adlı görevde de firma, rokete yedi uydu yükledi ve daha sonra da roketi fırlattı.

Fırlatmanın ardından, uçuşun dördüncü dakikasında roket alev aldı. Sorunun kaynağının ne olduğu bilinmiyor ancak video kayıtlarında roketin durduğu ve daha sonra da irtifa kaybettiği görülüyor. Ekip, olayı yetkililerle birlikte soruşturduklarını açıkladı.

Roket havada alev aldı

Firmanın kurucusu olan Peter Beck, Twitter’dan yaptığı açıklamada, kazada uydularını kaybeden müşterilerinden özür dilediğini ifade etti. Beck ayrıca Rocket Lab’ın bu olaydan ders çıkaracağını söylerken, uzay yolculuğunun ne kadar acımasız olabildiğini de gördüğümüzü söylüyor. Firmanın sorunu çözmeden yeniden görevlere başlaması beklenmiyor.

Roketin üzerinde üç farklı müşteriye ait ürünler bulunuyordu. Bu müşteriler arasında en çok dikkat çeken isim ise Canon oldu. Firma, Dünya’yı görüntülemek için yeni bir kamera sisteminin sunumunu yapmayı planlıyordu. Ayrıca Planet ve In-Space’e ait uydular da aracın üzerinde bulunuyordu.

Önceki 11 kalkış başarılı olmuştu

Kazadan önce Electron roketleri 11 kalkış gerçekleştirmişti ve bu görevlerin her biri başarılı şekilde sonuçlanmıştı. Rocket Lab bu kazayla birlikte tabii ki sektörün dışına itilmeyecek ancak önlerinde sorunları çözmeye harcayacakları uzun bir süre var.

Son yıllarda uzay araştırmalarında özel sektör firmaları ciddi atılımlar gerçekleştiriyor. SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’na giden ilk özel firma olmuştu. BlueVirgin gibi organizasyonlar da uzay yolculukları için çalışmalarına devam ediyor.

Yakın zamanda başka görevlerin de başarısız olduğunu görmüştük. Amacı başka gezegenlerde koloniler kurmak olan bir ırk olarak uzay yolculukları için daha çok çalışmamız gerekiyor. Kalkış ve kaza anına dair görüntüleri aşağıda izleyebilirsiniz.